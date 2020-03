Nouveaux pneus été Laufenn S FIT EQ+ & Laufenn G FIT EQ+

Avec sa seconde marque Laufenn, le manufacturier de pneumatiques Hankook propose une gamme de pneumatiques moderne et bon marché pour véhicules de tourisme et SUV. Deux nouveaux pneus été seront lancés au printemps 2020 : Laufenn S FIT EQ+ pour le segment UHP et le Laufenn G FIT EQ+ pour les modèles non sportifs.

La nouvelle génération de pneumatiques Laufenn-Plus offre des performances supérieures et une plus grande stabilité sur les routes sèches et mouillées grâce à son composé de gomme optimisé.

Technologies

Laufenn S FIT EQ+

Au regard de la performance, le nouveau pneu Laufenn S FIT EQ+ est conçu avec une sculpture Hydro-Flow optimisée et composée de quatre rainures principales droites permettant de prévenir efficacement l’aquaplaning. De plus, l’utilisation d’un composé de silice haut de gamme de deuxième génération permet de réduire considérablement la distance de freinage, en particulier sur les routes mouillées. Il offre également des performances optimisées et une bonne stabilité même à des vitesses plus élevées grâce à des ponts de gomme entre les blocs qui assurent une plus grande rigidité du bloc.

Laufenn G FIT EQ+

Conçu spécifiquement pour les véhicules de tourisme, le modèle Laufenn G FIT EQ+, comme le modèle précédant, a été développé avec une sculpture à quatre rainures offrant également un confort de conduite souple et agréable dans de nombreuses conditions de route. Les rainures de la bande de roulement aux profondeurs variables permettent une évacuation rapide de l’eau. Ces dernières associées avec les lamelles fixées aux blocs de l’épaulement interne améliorent l’adhérence sur sol mouillé. Ce nouveau pneu est également doté d’un mélange de gomme pour plus d’adhérence sur sols mouillés. Une couche de gomme de liaison située sous la bande de roulement aide à réduire la résistance au roulement tout en augmentant l’efficacité énergétique. L’empreinte au sol optimisée du pneumatique évite une usure irrégulière en répartissant le poids uniformément sur toute la largeur du pneumatique. Les blocs de la bande de roulement, caractérisés par une rigidité variable selon la position, réduisent les vibrations et les bruits et garantissent un plus grand confort de conduite.

Disponibilité & dimension

La nouvelle gamme de pneumatiques été Laufenn, disponible sur le marché européen à partir du printemps 2020, répondra aux exigences des consommateurs qui accordent une grande importance aux performances et à la sécurité. Les pneumatiques Laufenn pour véhicules de tourisme et SUV, disponibles dans les principales dimensions du marché, s’adressent en particulier à une clientèle soucieuse des prix et de la qualité.

Photos : Hankook