La Bugatti Chiron Pur Sport continue sa tournée à travers l’Europe

La nouvelle Chiron Pur Sport se sent chez elle sur les routes sinueuses et les circuits automobiles. Mais l’hypersportive extrême paradera bientôt également dans de nombreuses villes d’Europe. Actuellement, la Bugatti la plus agile fait le tour des métropoles de son continent d’origine. Après sa première halte à Paris, l’hypersportive se laisse admirer pour la première fois par les clients londoniens.

Après un démarrage spectaculaire dans son pays natal, la Chiron sans compromis poursuit sa tournée de présentation exclusive en Europe dans la capitale britannique. À l’instar du véhicule, la préparation du showroom de Bugatti à Londres n’a fait l’objet d’aucun compromis. Afin d’offrir à la Chiron Pur Sport une mise en scène méritoire, le partenaire exclusif H. R. Owen a doté les locaux d’inscriptions dans le style inimitable de Bugatti. Situé au cœur du quartier très exclusif de Mayfair, le showroom rayonne de la couleur bleu emblématique de la marque, symbole de son identité française, et plonge le client dans l’univers de Bugatti, le laissant émerveillé devant le tout nouveau membre de la famille Chiron. La Chiron Pur Sport est entourée d’œuvres d’art qui reflètent l’histoire riche en traditions de la marque. Des sièges exclusifs de la Home Collection de Bugatti complètent cette extraordinaire installation.

« Nous considérons comme un honneur et un privilège de représenter une marque aussi riche en traditions et en prestige que Bugatti et d’offrir à nos clients l’occasion unique de vivre en direct l’expérience de la Pur Sport », explique Ken Choo, CEO de H.R. Owen.

Axée sur une agilité optimale, la nouvelle Bugatti Chiron Pur Sport repousse les limites du techniquement faisable dans le domaine de la dynamique transversale. Des modifications techniques profondes, un rapport de transmission plus court, des pneus entièrement neufs et une aérodynamique innovante font d’elle la Bugatti la plus ultime.

Photos : Krishan Parmar pour Bugatti