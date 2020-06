Grande finale Formule E virtuelle : Porsche se classe parmi les 10 premiers

Le «Challenge Race at Home» de la Formule E touche à sa fin avec une finale palpitante sur le circuit virtuel de Berlin. André Lotterer, de la TAG Heuer Porsche Formula E Team, a terminé dixième en ajoutant plus de points à son total dans la course finale. Les collisions juste après le départ ont créé des conditions chaotiques et empêché le coéquipier de Lotterer – Neel Jani – d’enregistrer un bon résultat. Il a dû se contenter de la 23ème place. Dans la course «Challenge Grid» pour les pilotes virtuels et les influenceurs, Joshua Rogers a fait quatre podiums consécutifs avec une place dans le top cinq.

Neel Jani a terminé l’ABB Formula E «Race at Home Challenge» 2020 en tant que pilote Porsche le mieux placé, à la huitième place avec 35 points. La TAG Heuer Porsche Formula E Team a également obtenu la huitième place au classement par équipe, avec 50 points.

La course principale

Neel Jani a commencé la course à partir de la septième place, mais les scènes chaotiques juste après le départ l’ont poussé jusqu’au fond du peloton. André Lotterer a pu remonter de deux positions de la douzième place sur la grille et a maintenu un bon rythme au fil de la course. A quatre tours de la fin, le pilote allemand a été dépassé par deux autres voitures, mais il a récupéré la dixième place après que des pénalités rétrospectives ont été infligées à deux autres pilotes. Le résultat a permis à Lotterer de marquer deux points, car des points doubles étaient proposés pour les dix premières places de la course finale.

Résultats Porsche

Neel Jani (Porsche 99X Electric, #18) – 23ème place

André Lotterer (Porsche 99X Electric, #36) – 10ème place

La course «Challenge Grid»

C’était la cinquième apparition de Joshua Rogers dans le domaine des sim racers et des influenceurs – et le pilote australien a de nouveau eu une performance de course constante. Rogers est parti de la cinquième place et a franchi la ligne d’arrivée à la même position. Le champion en titre de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup a gagné une place au premier tour, mais l’a ensuite perdue à nouveau au huitième tour. Marius Golombeck, le deuxième pilote virtuel pour Porsche dans la «Challenge Grid», a également affiché une solide performance dans la course finale en terminant dixième.

Résultats Porsche

Joshua Rogers (Porsche 99X Electric, #18) – 5ème place

Marius Golombeck (Porsche 99X Electric, #36) – 10ème place

Photos : Porsche