La Bugatti Chiron Pur Sport s’expose à Francfort et Munich

La Bugatti Chiron Pur Sport est actuellement en tournée à travers l’Europe. Pour ses deux dernières présentations en Allemagne, deux autres métropoles impressionnantes ont été choisies après Hambourg et Düsseldorf. Les clients ont pu admirer le membre le plus agile de la famille Chiron à Francfort et Munich, avant son passage en Suisse.

D’une part, il y a Francfort avec sa ligne d’horizon impressionnante et le flair cosmopolite du centre d’affaires allemand. De l’autre part, il y a Munich avec son centre-ville historique et son apparence chique et luxueuse.

La nouvelle Bugatti Chiron Pur Sport brille dans les deux environnements. C’est le groupe Dörr, un des concessionnaires spécialisé en voitures de sport les plus appréciés en Allemagne, qui gère les deux concessions.

« Depuis 2011, c’est à Francfort où le groupe entier est situé, mais pour une marque comme Bugatti, c’est surtout notre site à Munich qui est particulièrement important. Le pouvoir d’achat dans le sud de l’Allemagne est énorme et la réponse de nos clients à la nouvelle Pur Sport a même dépassé nos attentes », explique Rainer Dörr, directeur du groupe Dörr. Le site à Munich est le seul endroit au monde qui soit à la fois boutique et showroom. Avec Francfort, le groupe Dörr est le deuxième partenaire Bugatti le plus puissant au monde.

La prochaine étape de la tournée européenne de la Bugatti Chiron Pur Sport est la Suisse.

Photos : Bugatti