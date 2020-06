Yacht Tecnomar for Lamborghini 63 – Un bateau à l’ADN Lamborghini

Automobili Lamborghini et The Italian Sea Group dévoilent le «Tecnomar for Lamborghini 63», le nouveau yacht à moteur de la flotte Tecnomar, disponible en édition limitée en référence à la fondation de Lamborghini en 1963 et puisant son design dans la supercar Sián FKP 37.



Performance, plaisir de conduire, attention à la qualité et aux détails, émotion : telles sont les caractéristiques émotives combinées au sein du Tecnomar pour Lamborghini 63, grâce à des solutions d’ingénierie innovantes et un design distinctif unique au style et à la tradition italienne partagés.

Ce projet de yacht à moteur, développé par The Italian Sea Group, a débuté par plusieurs séances de collaboration avec la contribution du Lamborghini Centro Stile et l’inspiration de la Lamborghini Sián FKP 37 : la super voiture de sport hybride incorporant des nouvelles technologies de supercondensateur et de science des matériaux, qui anticipe l’avenir avec un design unique et des couleurs et des détails entièrement personnalisables.

Le défi de réinterpréter les traits communs de l’ADN des deux marques a inspiré toutes les phases du projet, des principes du design à la définition de caractéristiques techniques garantissant des performances incroyables, sans pour autant négliger la qualité des matériaux et l’attention aux détails.

Stefano Domenicali, président-directeur général d’Automobili Lamborghini, a déclaré : « Ce yacht représente l’importance de créer un partenariat précieux, à son meilleur : notre coopération permet de transférer l’essence du style et de l’expertise des deux sociétés dans des mondes différents, en partageant leur diversité pour interpréter et valoriser le produit final dans un nouvel environnement. Si je devais imaginer une Lamborghini sur l’eau, ce serait ma vision. Je suis ravi de célébrer cette collaboration réussie. »

« Nous avons annoncé ce partenariat en mai, et nous présentons aujourd’hui Tecnomar for Lamborghini 63, un yacht à moteur qui deviendra une icône aussi futuriste que la voiture dont elle est inspirée », a déclaré Giovanni Costantino, PDG de The Italian Sea Group. « Des propriétaires sélectionnés dans le monde entier posséderont non seulement le yacht à moteur Tecnomar le plus rapide de la flotte, mais aussi un chef-d’œuvre Tecnomar for Lamborghini 63. Je suis fier que nous ayons choisi de créer ce projet innovant et stimulant avec Automobili Lamborghini, qui associe technologie, design suprême, qualité et performance. »

Tecnomar for Lamborghini 63 n’est pas seulement un exercice de style et de design; il représente l’avant-garde des vedettes de luxe. Inspirées par les performances des super voitures de sport Lamborghini, les caractéristiques innovantes les plus importantes au cœur du concept sont la vitesse et le dynamisme de l’ingénierie légère.

Avec deux moteurs MAN V12 de 2 000 ch, le yacht à moteur atteint 60 nœuds et sera le plus rapide de la flotte Tecnomar, satisfaisant les exigences du collectionneur et de ceux qui aiment la vie en mer. Le matériau en fibre de carbone, typique des supercars Lamborghini, place ce yacht à moteur fermement dans la classification des bateaux ultra-légers, avec sa longueur de 63 pieds pesant à peine 24 tonnes.

Le design extérieur se caractérise par une silhouette super sportive, avec une apparence avant-gardiste mais parfaitement nautique. La coque et la superstructure sont créées à partir d’une coque haute performance, développée par des ingénieurs navals spécialisés en sciences hydrodynamiques. Ils interprètent les lignes de design, créées par Marcello Gandini dans la Miura et la Countach des années 1960 et 1970, de manière contemporaine. Le hard top est inspiré des roadsters Lamborghini : il protège du soleil et du vent tout en garantissant une performance aérodynamique exceptionnelle. Les feux avant sont un hommage au concept car Lamborghini Terzo Millennio et au Sián FKP 37, tous deux distinctifs pour leurs feux avant en forme de Y.

Les intérieurs du Tecnomar for Lamborghini 63 sont le résultat d’un design de haute technologie basé sur des matériaux super performants pour le poids et la fonction, parfaitement mariés avec le meilleur héritage Made in Italy. Les lignes épurées emblématiques de Lamborghini, les formes hexagonales, le motif Y et les matériaux sont clairement intégrés dans le design, ainsi que les couleurs et les matériaux entièrement personnalisables à la manière du programme Ad Personam de Lamborghini. Les clients peuvent choisir parmi de nombreuses couleurs extérieures et options de livrées, tandis que l’intérieur est proposé en deux versions au choix parmi une vaste combinaison de matériaux.

Le tableau de bord du yacht à moteur interprète le cockpit de la voiture dans un style nautique, intégrant complètement tous les systèmes de navigation et de contrôle. Comme dans les voitures de sport Lamborghini, les détails sont finis en fibre de carbone, avec le Carbon Skin de Lamborghini utilisé dans les sièges sport et sur la barre, conçu comme le volant de la supercar. Le bouton de démarrage / arrêt indubitable (au total de deux, un pour chaque moteur) est exactement le même que celui utilisé pour démarrer le moteur d’une voiture Lamborghini.

Le premier bateau sera disponible début 2021.

Photos : Tecnomar / Lamborghini – Vidéo : Tecnomar