Livre « Professor Porsche’s wars » de Karl Ludvigsen – Edition Pen & Sword

L’histoire de Porsche remonte à bien plus loin que 1948, date de la création de la marque automobile. Son fondateur et ingénieur visionnaire Ferdinand Porsche a une riche histoire d’innovations dans différents secteurs comme dans le domaine militaire. Karl Ludvigsen, auteur de talent spécialisé dans l’automobile et notamment Porsche, a écrit un livre très complet sur les innovations du Professeur Porsche durant 4 décennies.

Des innovations pour la guerre

Considéré comme l’un des plus grands ingénieurs automobiles du XXème siècle, Ferdinand Porsche est très connu pour ses innovations réalisées pour les voitures : du domaine hybride et électrique via Lohner aux voitures de course avec les Auto Union de Grand Prix, en passant par la Volkswagen Coccinelle et enfin via sa marque automobile Porsche lancée en 1948. Mais sa riche expérience dans le domaine du matériel militaire est beaucoup moins connue et pourtant tout aussi importante.

Le livre « Professor Porsche’s wars » de Karl Ludvigsen, édité par Pen & Sword Transport, met en avant sa carrière de près de 40 ans dans la conception de véhicules et machines militaires, du camion au char de combat en passant par des moteurs de bateaux, du turboréacteur pour la bombe volante V1 au moteur d’avion.

Son imagination et son ingéniosité lui ont permis de créer des engins et des machines en avance sur leur époque, permettant à l’Allemagne d’innover dans ce domaine durant deux guerres mondiales.

Son histoire débute au premier chapitre par son arrivée dans le monde militaire au début du XXème siècle, étant alors jeune ingénieur concevant des voitures hybrides chez Lohner en Autriche. Rapidement, son talent a intéressé les militaires austro-hongrois pour développer des tracteurs d’artillerie et notamment un grand train routier.

Il a ensuite travaillé pour l’aviation en créant des moteurs, utilisés durant la Première Guerre mondiale.

Un peu plus tard, il a rejoint Mercedes dans les années 1930 afin de concevoir des véhicules blindés mais aussi des camions légers et même la fameuse voiture de commandement à 6 roues de Mercedes pour la Wehrmacht.

Ferdinand Porsche ne s’est pas arrêté dans son élan. Il a ensuite développé des moteurs hors-bord pour de petits bateaux et même de très gros moteurs V12 à destination des navires militaires Schnellboot.

Ses différentes créations ont commencé à attirer l’attention d’Adolf Hitler qui avait un grand intérêt pour ses créations et son génie pour le IIIème Reich. Avec le programme de voiture du peuple mais aussi du tracteur du peuple, Ferdinand Porsche a été impliqué dans ces projets et a été chargé de leurs développements. C’est ainsi que naquit le Volkstraktor et la Volkswagen.

Pour les besoins de l’armée allemande, deux véhicules légendaires sont apparus : la Kübelwagen en tant que véhicule de liaison (l’équivalent allemand de la Jeep Willys américaine) et la Schwimmwagen, sa version amphibie. Ces deux véhicules ont été fortement produits et rencontrèrent un grand succès durant la Seconde Guerre Mondiale.

La prochaine étape était le développement de chars de combat comme le Type 100, le chasseur de chars Ferdinand (portant son nom) et le monstrueux Type 205 Maus de 188,90 tonnes ainsi que leurs motorisations. Toutes ces réalisations ne furent pas retenues par l’armée allemande, le livre détaillant différents projets méconnus du grand public.

Vers la fin de la guerre, il se consacra au développement d’un nouveau genre : le turbo-réacteur pour la fameuse bombe volante V1 envoyée pour bombarder Londres.

Avec la fin de la guerre et le déclin du IIIème Reich, il retourna dans son Autriche natale, notamment à Zell am See – fief de la famille Porsche et Piëch. Là, il se consacra à la réparation des modèles VW et Kübelwagen rescapés de la guerre et utilisés dans le civil. La suite vous la connaissez : il créa en 1948 sa marque automobile dans une ancienne scierie à Gmünd.

Quelques décennies plus tard, ses innovations seront utilisées dans d’autres véhicules militaires comme la Porsche Type 597 Jagdwagen et même le très réussi char Leopard 1 fabriqué pour l’armée allemande.

L’auteur Karl Ludvigsen raconte toutes ces histoires passionnantes à travers 18 chapitres et 286 pages, fortement illustrées. Ce livre est une réédition de la première version apparue en 2014, permettant d’acquérir cet ouvrage indispensable.

Avis

Une nouvelle fois, Karl Ludvigsen a réalisé un livre complet qui plaira autant aux passionnés d’automobile qu’aux passionnés d’histoire militaire et même aux férus de technologie.

Le livre « Professor Porsche’s wars » de Karl Ludvigsen – édité par Pen & Sword et écrit en anglais – traite en profondeur de quatre décennies d’innovations dans le domaine de l’armement et notamment des véhicules militaires, que ce soit des véhicules légers comme la Kübelwagen ou la Schwimmwagen ou le plus gros char de l’histoire : le Maus.

Grace à son expertise dans le domaine automobile et notamment de l’univers Porsche, Karl Ludvigsen explique facilement et en détail les différentes inventions du Professeur Ferdinand Porsche sur ses projets militaires.

Ce livre incontournable, richement illustré et très instructif offre un excellent rapport qualité / prix.

Ce livre est disponible sur le site de l’éditeur, en librairies spécialisées et sur Amazon via le lien ci-dessous.





Caractéristiques

286 pages

250 photos

Auteur : Karl Ludvigsen

Dimensions : 21,5 x 27,5 x 1,5 cm

Langues : Anglais

Publication : Mai 2018 (seconde édition)

Éditeur : Pen & Sword Transport

ISBN : 978-1-526-72679-7

Prix : £16,99 / 18,90 euros TTC

Photos : 4Legend.com