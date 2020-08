La nouvelle Panamera réalise un record du tour sur la Nürburgring Nordschleife

Porsche a prouvé le potentiel de performance de la nouvelle Panamera avant même la première mondiale de la voiture : dans une voiture de série légèrement camouflée, le pilote d’essai Lars Kern (32 ans) a bouclé un tour complet de la légendaire Nürburgring Nordschleife sur une distance de 20,832 kilomètres en exactement 7:29,81 minutes. Dans le classement officiel de Nürburgring GmbH, ce tour – certifié par un notaire – constitue désormais un nouveau record dans la catégorie «voitures executive».

« Les améliorations apportées au châssis et au groupe motopropulseur de la nouvelle Panamera ont toujours été perceptibles au cours de ce tour sur ce qui est reconnu comme la piste de course la plus exigeante au monde », déclare Lars Kern.

« Dans les tronçons Hatzenbach ou Bergwerk et Kesselchen en particulier, la nouvelle configuration du système de stabilisation électromécanique du roulis reste toujours efficace et confère à la Panamera une stabilité incroyable malgré la surface cahoteuse de la piste. Au Schwedenkreuz, la voiture a bénéficié de l’amélioration de la dynamique latérale et de l’adhérence accrue des nouveaux pneus sport Michelin. J’y ai atteint des vitesses de virage que je n’aurais pas cru possibles avec la Panamera. »

Améliorations encore plus importantes du confort et de la sportivité

« La Panamera a toujours été à la fois une berline de tourisme exclusive et une véritable voiture de sport. Dans le nouveau modèle, nous les avons encore améliorés », déclare Thomas Friemuth, vice-président de la gamme de produits Panamera. « Parallèlement à l’augmentation de la puissance du moteur, des améliorations ont été apportées dans les domaines de la stabilité en virage, du contrôle de la carrosserie et de la précision de la direction. Ces améliorations profitent à la fois au confort et aux performances au quotidien. Le record du tour en est une preuve impressionnante. »

À une température extérieure de 22 degrés Celsius et avec une température de piste de 34 degrés Celsius, Lars Kern a commencé le tour à 13h49 le 24 juillet 2020 et a franchi la ligne d’arrivée 7:29,81 minutes plus tard. La Porsche Panamera, qui a battu tous les records, était équipée d’un siège de course et d’un arceau de sécurité pour protéger le conducteur. Le notaire a également confirmé le statut de production en série de la berline quatre portes encore camouflée, qui fera sa première mondiale fin août 2020. Le pneu sport Michelin Pilot Sport Cup 2 développé spécialement pour la nouvelle Porsche Panamera et utilisé pour le tour record sera disponible en option après le lancement sur le marché de la berline de luxe.

Environ 13 secondes plus rapide que le modèle précédent

Le record du tour souligne l’amélioration complète de la deuxième génération Panamera. En 2016, Lars Kern a déjà bouclé le circuit dans la région de l’Eifel en 7:38,46 minutes au volant d’une Porsche Panamera Turbo d’une puissance de 550 ch – réalisée sur la distance habituelle à l’époque pour des tentatives de record du tour de 20,6 kilomètres, en autrement dit, sans la section de circuit d’environ 200 mètres de long à la tribune numéro 13 (T13). Conformément aux nouveaux statuts de Nürburgring GmbH, le temps au tour était désormais mesuré sur toute la distance Nordschleife de 20,832 km. A titre de comparaison : Lars Kern et la nouvelle Panamera ont déjà franchi la barre des 20,6 km après 7:25,04 minutes. La combinaison record de voitures et de pilotes était donc environ 13 secondes plus rapide qu’il y a quatre ans.

Photos – Vidéo : Porsche