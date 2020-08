Michelin Track Connect V2 – Pour tous les passionnés et même pour les rallyes

Après 2 ans de présence et de retours d’expérience sur le terrain, Michelin fait évoluer sa solution de pneu connecté Michelin Track Connect via une nouvelle génération (la V2), en élargissant son spectre d’utilisation. A ce titre, l’application, qui constitue le cerveau du système, compte désormais 3 modes de fonctionnement : Loisir (accessible à tous et utilisable quels que soient les pneus de sa voiture), Expert (pour les propriétaires de voitures sportives participant à des « trackdays » désireux d’optimiser leur performance et leur plaisir de conduire), Motorsport pour les pilotes de rallye (prochainement disponible également sur circuit). Cette dernière solution équipe d’ailleurs d’origine la nouvelle Renault Clio Rally. Les modes Expert et Motorsport nécessitent le kit Michelin Track Connect et se combinent avec l’utilisation de pneumatiques Michelin connectés.

Fidèle à son ADN, le spécialiste français des pneumatiques poursuit son ambition d’une mobilité connectée plus durable et accessible au plus grand nombre, en offrant des expériences de conduite ou de pilotage enrichies, sur circuit ou lors de compétitions de rallye, avec ou sans pneumatiques connectés, grâce à une extension de sa solution Michelin Track Connect. Pionnier en matière de pneumatiques connectés, Michelin a commercialisé sa solution Michelin Track Connect pour la première fois en mars 2018 (voir notre essai détaillé). Véritable outil d’accompagnement du pilote, la solution de pneus connectés Michelin Track Connect analyse en permanence l’évolution de la pression des pneus pour fournir à ses utilisateurs des conseils et des recommandations. Composée de pneumatiques Michelin dans lesquels des capteurs sont installés, d’un boîtier de connexion et d’une application pour smartphones délivrant les informations et les conseils, la solution Michelin Track Connect était jusque-là destinée aux pratiquants de « trackdays », des propriétaires de certaines voitures de sport roulant sur circuits.

Une seule application, trois modes d’utilisation

Mode Loisir : 100% gratuit, utilisable quelques soient ses pneus et ouvert à tous les passionnés

Utilisable quelques soient les pneumatiques, le mode Loisir fait son apparition dans la dernière génération de l’application Michelin Track Connect. Dans ce mode il est possible :

– d’enregistrer les temps au tour et les vitesses de passage, ainsi que l’évolution des pressions de gonflage des pneumatiques entre le départ et l’arrivée mesurées manuellement;

– d’analyser en détail ses roulages grâce à un mode « Replay »;

– de partager ses résultats avec une communauté de passionnés, ainsi que sur les réseaux sociaux;

– de comparer ses performances à celles d’autres pilotes;

– d‘inviter d’autres pilotes à participer à des nouveaux défis.

Mode Expert avec des pneumatiques Michelin connectés

Avec l’achat de pneus connectés Michelin Pilot Sport CUP2 Connect ainsi que du kit Michelin Track Connect composé notamment de 4 capteurs et du boîtier central de connexion, les propriétaires de voitures de sport passent à la vitesse supérieure pour un plaisir de conduite accru.

En plus des fonctions présentes en mode Loisir, le mode Expert de Michelin Track Connect permet de :

– surveiller en temps réel les évolutions de la pression et de la température de ses pneus,

– bénéficier de recommandations pour améliorer les temps au tour, selon le véhicule, la piste et les conditions météorologiques.

Au travers de ces conseils sur les pressions et températures fournis par l’application, la solution Michelin Track Connect en mode Expert permet d’optimiser le comportement de sa voiture, pour plus de plaisir de conduite et des meilleurs temps au tour.

L’usure des pneumatiques tout comme la constance des performances sur circuit s’en trouvent également améliorées, avec par exemple un gain de 7,40 secondes après une série de 15 tours consécutifs sur le circuit Andalucia en Espagne au volant d’une Porsche 911 GT3 RS type 991.

Mode Motorsport : encore plus de performance en course et en toute sécurité

Michelin utilise depuis toujours la compétition comme un laboratoire de développement. Ainsi, en novembre 2019, Michelin lançait dans le cadre du Championnat FIA de Formula E les premiers pneumatiques de compétition connectés, équipés de capteurs intégrés : les pneus Michelin Pilot Sport avec Michelin Track Connect.

Aujourd’hui, les pilotes de rallye amateurs et professionnels ont également accès à une solution pneus connectés, par le biais du mode Motorsport de Michelin Track Connect, en association avec le kit de connexion et l’achat de pneumatiques Michelin compétition connectés.

Les bénéfices du nouveau mode Motorsport sont :

– une optimisation de la performance en course en préparant les pneumatiques avec la bonne pression avant le départ. L’application fournit un conseil personnalisé selon le modèle de voiture, l’usage, le type de pneus montés et les conditions de roulage;

– une information en continu de la pression des pneumatiques sur l’écran du smartphone, en limitant ainsi les gestes manuels de prise de pression avant chaque départ de spéciale;

– une exploitation du plein potentiel des pneumatiques, en analysant les données enregistrées durant un roulage et en proposant les pressions adaptées pour le suivant;

– une augmentation de la sécurité durant les compétitions grâce à l’avertissement automatique de crevaison lente.

L’utilisation de cette innovation vient d’être validée par la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) pour l’ensemble des championnats nationaux de rallye.

Coconçue avec les utilisateurs

Mis à l’épreuve depuis plus de 2 ans sur une multitude de circuits et lors de rallyes locaux et nationaux, par des pilotes amateurs (dont de nombreux porschistes) comme par les professionnels, Michelin Track Connect évolue en juillet 2020 grâce à cette expérience terrain. Toutes les fonctionnalités introduites dans la nouvelle version de Michelin Track Connect correspondent ainsi aux besoins exprimés directement par ses utilisateurs.

Plus de pays, plus de véhicules éligibles

Alors que le kit pour le mode Expert est commercialisé dans 18 pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Chine, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suisse, Suède, États-Unis), la solution Michelin Track Connect est d’ores et déjà disponible en mode Loisir dans 26 pays, répartis sur 4 continents, un nombre qui va aller en augmentant très rapidement. L’application inclut également la présence de plus de 300 circuits à travers le monde, notamment en France et en Europe.

Par ailleurs, pour les utilisateurs désireux de basculer en mode Expert en chaussant des pneumatiques connectés, la nouvelle gamme Michelin Pilot Sport CUP2 Connect se déploie sur un éventail de 47 dimensions qui sont toutes connectables et donc compatibles. Cela représente désormais plus de 270 véhicules en mode expert et plus de 6 000 véhicules présents dans l’application en mode Loisir.

Michelin Track Connect : livré d’origine sur les nouvelles Clio Rally de Renault Sport Racing

Renault Sport Racing et Michelin sont associés sur la nouvelle Clio Rally pour une mobilité connectée plus sûre et plus performante. La dernière-née des ateliers de Renault Sport Racing est en effet livrée d’origine avec le kit Michelin Track Connect Motorsport, composé d’un boîtier de connexion directement installé dans la voiture, et de 4 capteurs à insérer dans les pneumatiques. Les équipages n’ont alors plus qu’à se procurer des pneumatiques Michelin rallye connectables et télécharger l’application sur leur smartphone pour tirer tous les bénéfices de la solution pneus connectés.

Photos : Michelin / Renault