Pneu 4 saisons Hankook Dynapro AT2 – Peu bruyant et polyvalent

Avec le nouveau Dynapro AT2, le fabricant de pneus coréen Hankook continue de se positionner sur le segment tout-terrain et propose avec ce pneu 4×4 un spécialiste pour toutes les situations et pour toute l’année. Avec l’identifiant 3PMSF sur le flanc, le dernier membre de la famille Dynapro est désormais également adapté pour une utilisation en conditions hivernales. L’objectif de développement de ce pneu 4 saisons a été d’atteindre un équilibre spécial entre la traction tout-terrain nécessaire et de bonnes performances sur route.

Avec le pneu Hankook Dynapro AT2 – à condition d’avoir le bon véhicule – le voyage ne s’arrête pas là où la route s’arrête. AT dans le nom signifie «All Terrain» (tout terrain). Tous ceux qui s’aventurent au-delà de l’asphalte, que ce soit dans leur travail ou dans leur vie privée, trouveront dans ce pneu un partenaire fiable pour différentes utilisations (sur route, sur chemin ou en tout-terrain). Un changement de pneu saisonnier n’est également plus nécessaire dans ce segment, grâce au symbole de flocon de neige.

Technologies

Ce pneu robuste et polyvalent est équipé d’une carcasse à double couche et d’épaules renforcées pour le plaisir hors route. Une couche de protection spéciale sous la bande de roulement aide à prévenir ou à réduire les dommages dans la zone de la courroie, ce qui, combiné à l’ensemble de courroies en acier solide à haute résistance, assure une excellente tenue de route sur l’asphalte et une durée de vie prolongée pour un produit de ce segment. Pour garantir que le trajet sur la route puisse se poursuivre en toute sécurité, la bande de roulement du pneu Hankook Dynapro AT2, en combinaison avec le composé de bande de roulement à base de silice à haute dispersion, garantit non seulement un déplacement de l’eau optimisé, mais la bande de roulement présente également d’excellentes propriétés autonettoyantes. Cette fonction garantit que la saleté, les pierres et autres objets qui pourraient autrement compromettre l’adhérence sur l’asphalte sont éjectés efficacement. La bande de roulement plus prononcée, qui est nécessaire pour assurer une adhérence suffisante dans des conditions hors route, conduit généralement à un bruit de roulement plus fort dès que vous commencez à conduire sur la route à des vitesses légèrement plus élevées. Pour contrer cela, le pneu Dynapro AT2 dispose d’une technologie de bord de bloc étagé et d’un motif de bande de roulement décalé qui réduit considérablement le bruit de roulement. De plus, le composé de bande de roulement avancé prolonge la durée de vie du pneu et garantit un kilométrage encore plus élevé par rapport à la bande de roulement précédente.

Le patch de contact extra large en combinaison avec la ceinture compacte assure une usure uniforme et optimise les caractéristiques de freinage et de maniabilité. Sur le mouillé, le nouveau motif de bande de roulement du Hankook Dynapro AT2 montre ses atouts grâce aux rainures de drainage efficaces et garantit des distances de freinage plus courtes sur les routes mouillées par rapport à son prédécesseur.

Disponibilité et tailles

Le pneu Hankook Dynapro AT2 est désormais disponible dans les tailles les plus courantes de 15 à 22 pouces et les indices de vitesse de R à H garantissent qu’il peut être utilisé sur une large gamme de types de véhicules, des SUV compacts à quatre roues motrices aux camionnettes robustes. Ce pneumatique polyvalent est disponible dans des largeurs de bande de roulement de 225 à 325 et des sections de 45 à 85. Le pneu sera également monté en équipement d’origine sur les modèles des constructeurs automobiles Chevrolet et Ford. Le design fonctionnel du Dynapro AT2 a en outre impressionné le jury indépendant du prestigieux Red Dot Design Award.

