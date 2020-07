La star hollywoodienne Michael Fassbender participe aux European Le Mans Series avec Porsche

Michael Fassbender dispute sa première saison dans les European Le Mans Series 2020. L’acteur germano-irlandais pilotera une Porsche 911 RSR aux spécifications 2017 engagée par l’équipe Proton. Soutenu par Porsche, Fassbender franchit une nouvelle étape dans son parcours personnel «Road to Le Mans» lors de la série d’endurance de cette année. « Avant même de commencer à jouer, j’avais un grand rêve de faire de la course. C’était clair pour moi à un jeune âge. Mon père était un pilote passionné et il m’a beaucoup appris », explique Fassbender, décrivant sa passion pour la course automobile.

Michael Fassbender a fait ses premiers pas vers une carrière de pilote au Porsche Driving Experience. Le programme d’entrée pour les amateurs de course comprend des séances d’entraînement avec une Porsche 911 GT3 Cup de 485 ch. Après avoir terminé cela, le natif de Heidelberg est passé à l’expérience Porsche Racing. Fassbender a reçu un support complet, spécialement adapté à ses besoins avec trois niveaux et courses consécutifs dans le cadre de la Porsche Sports Cup.

En route vers les 24 Heures du Mans, l’an dernier, âgé de 42 ans, il a terminé le niveau 2 du programme d’entraînement Porsche. Pour cela, Fassbender a disputé une saison entière de la Porsche Sports Cup Deutschland au volant d’une Porsche 911 GT3 Cup. Les fans peuvent suivre son parcours dans la série YouTube «Road to Le Mans».

Avec le passage à l’European Le Mans Series, Fassbender passe maintenant au niveau supérieur de sa carrière en sport automobile. « C’est toujours merveilleux de pouvoir aborder de nouveaux projets. C’est très spécial », explique Christian Ried, propriétaire de l’équipe Proton Competition. « Ce sera intéressant de voir comment Michael progresse. En tant qu’équipe, nous sommes ravis de pouvoir l’accompagner sur son Road to Le Mans ». Porsche accompagne également cette étape vers le Mans et sortira la deuxième saison du documentaire «Road to Le Mans» fin 2020.

Fassbender partage le cockpit de la Porsche 911 RSR n°93 avec le pilote d’usine Porsche Richard Lietz (Autriche) et Felipe Fernández Laser (Allemagne). « Porsche propose des véhicules allant du 718 Cayman GT4 Clubsport à la 911 RSR pour les clients qui souhaitent réaliser leurs rêves. Michael Fassbender rêve du Mans. C’est excitant de faire partie de cela et je vise à l’aider un peu dans sa quête en offrant ma contribution », explique Lietz.

La saison 2020 de l’European Le Mans Series se compose de six épreuves, à commencer par une journée d’essais au Castellet (France) le 15 juillet 2020, suivie de la première course sur le même site le 19 juillet. Ensuite, Spa-Francorchamps (9 août; Belgique), puis Barcelone (29 août; Espagne), Monza (11 octobre; Italie) et Portimão (1er novembre; Portugal). Chaque événement comprend une course de quatre heures. Michael Fassbender participe avec Proton Competition dans la catégorie LM GTE – la catégorie GT pour l’endurance.

Photos : Porsche