Audi A9 e-tron – Une grande berline électrique en préparation pour 2024

Avec la récente création du groupe de travail Artemis, Audi met le turbo sur le développement de nouveaux modèles électriques dont une grande berline électrique de luxe dotée des dernières technologies de pointe et prévue pour 2024 : l’Audi A9 e-tron.

Il faut s’y faire : l’avenir est définitivement tourné vers les voitures 100% électrique (à batterie et à hydrogène). Audi l’a bien compris et souhaite prendre de l’avance sur ces principaux concurrents comme Mercedes-Benz, BMW et Jaguar.

L’ambition du constructeur automobile d’Ingolstadt est de prendre la tête des ventes des voitures de luxe électriques avec un nouveau modèle phare développé par Artemis.

Selon le média britannique Autocar, des sources en interne chez Audi auraient révélé l’existence du projet interne E6 qui est au début de son développement. Il s’agira d’une grande berline sportive ayant les dimensions de l’actuelle Audi A7 avec un espace intérieur plus important qu’une A8. Ce véhicule embarquera les dernières technologies comme la 5G, la réalité augmentée, la mise à jour en direct et le Car2x.

La voiture se base sur le concept car Audi AIcon, dévoilé au salon de Francfort 2017. Ce nouveau modèle 100% électrique pourrait être baptisé A9 e-tron, avec une commercialisation en 2024.

Audi a pour ambition de commercialiser d’ici 2025 vingt voitures électriques et 10 modèles hybrides rechargeables, permettant d’ouvrir la voie pour des dizaines de modèles électrifiés des marques du Groupe VW.

Photos : Audi