MCVP – Bridgestone s’associe à Microsoft pour un système de surveillance des pneus intelligent

Le fabricant japonnais de pneumatiques – Bridgestone – collabore avec Microsoft pour développer un système de surveillance unique en son genre pour détecter les problèmes de dommages aux pneus en temps réel : le MCVP (Microsoft Connected Vehicle Platform). Ces problèmes contribuent à environ 30% de tous les accidents de voiture causés par une défaillance technique.

La dernière pièce dans le suivi des problèmes de pneus

Les problèmes de pneus prennent se résument à quatre facteurs principaux : pression insuffisante, fatigue, usure irrégulière et, enfin, dommages causés par les bordures, les nids-de-poule ou les objets sur la route.

Heureusement, la plupart de ces problèmes peuvent déjà être atténués de manière fiable. Les TPMS (systèmes de surveillance de la pression des pneus) sont obligatoires dans toutes les voitures construites depuis 2012 et aident les automobilistes à éviter les problèmes de basse pression. Un entretien régulier et le remplacement des pneus à temps vous protégeront de l’usure et de la fatigue de ces derniers.

L’exception, et l’écart de sécurité, ont été les dommages aux pneus – qui ne peuvent souvent pas être détectés sans inspection manuelle minutieuse, et qui peuvent potentiellement se produire à tout moment. Des pneus endommagés peuvent provoquer des accidents. Ils peuvent également nuire à d’autres composants du véhicule, comme endommager les jantes, et créer ainsi une autre source de danger potentiel pour les automobilistes.

Maintenant, cet écart peut être comblé. Le système de surveillance des dommages des pneus de Bridgestone offre une prise de conscience en temps réel des dommages. Il utilise le cadre cloud du MCVP avec les données de capteurs existantes, à partir de matériel déjà installé, et utilise des algorithmes pour détecter les événements affectant la surface et la carcasse du pneu. Le conducteur peut alors être immédiatement informé du danger et agir en conséquence pour remédier à la situation. Il n’existe actuellement aucun autre système de surveillance équivalent disponible sur le marché. Les alternatives nécessiteraient l’installation de matériel supplémentaire.

Ce système de surveillance des dommages aux pneus a d’autres applications précieuses. Le système prévient non seulement quand les dommages sont survenus, mais aussi où les pneus sont touchés. Il permet ainsi de mieux comprendre les conditions routières et les infrastructures, ce qui peut être utilisé pour alerter les agences responsables des problèmes de dommages routiers de la présence et de l’emplacement des nids-de-poule et d’autres dangers. Les futurs véhicules autonomes pourraient également bénéficier du système – car les véhicules transmettent des informations sur les dangers locaux à d’autres personnes à proximité, ainsi que des données dans le cloud.

Actuellement, le nouveau système de surveillance des dommages des pneus de Bridgestone est disponible pour tous les parcs de véhicules et en première monte sur les modèles utilisant le MCVP. Le partenariat avec Microsoft permet également à Bridgestone de continuer à développer sa solution pour répondre aux exigences des flottes et des principaux partenaires OEM du monde entier.

Un partenariat numérique pour le futur de la mobilité

Le MCVP fournit une plate-forme cohérente, connectée au cloud, à travers des scénarios numériques, au-dessus de laquelle des solutions orientées client peuvent être construites.

Le MCVP fournira à Bridgestone une infrastructure numérique qui accélérera sa livraison de solutions de mobilité connectée, donnant accès à une multitude de capacités cloud, IA et IoT de Microsoft Azure.

À son tour, travailler avec Bridgestone aide Microsoft à développer son écosystème de partenaires et permet aux clients du MCVP d’intégrer les solutions de ces partenaires dans leurs propres offres.

Laurent Dartoux, PDG et président de Bridgestone EMIA, déclare : « Le numérique est une partie si importante de ce que nous faisons aujourd’hui chez Bridgestone; il est impératif que nous travaillions avec des partenaires de premier plan qui peuvent répondre à nos besoins d’aujourd’hui et de demain. En faisant équipe avec Microsoft, nous avons la possibilité de proposer notre système de surveillance des dommages aux pneus à des millions de conducteurs, en leur offrant une meilleure sécurité et tranquillité d’esprit. »

Photo – Vidéo : Bridgestone