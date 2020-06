Lamborghini Diablo Roadster Concept de 1992

Lamborghini créé la surprise au salon automobile de Genève 1992 en présentant un prototype d’une Diablo découvrable façon spider : la Diablo Roadster Concept.

Un projet lancé en 1991

Le projet du concept car Lamborghini a débuté à l’Automne 1991 dans l’usine de Sant’Agata Bolognese. La Diablo Roadster était prévue à l’origine pour être une simple étude de style. Marcello Gandini a finalement pris en main le projet pour la concevoir comme un modèle proche de la série, avec l’aide de l’I.D.E.A. Institute.

Un premier modèle en bois a été construit afin de montrer le design final du prototype et a été exposé dans l’usine le 3 mars 1992. L’engouement des employés de la firme italienne a confirmé le bon choix pour ce modèle.

Un concept car roulant

Quelques jours plus tard, le concept car définitif et roulant a été dévoilé au public et à la presse au salon automobile de Genève 1992. Sa couleur jaune acide métallisé « Giallo Acido metallizato » contraste avec son intérieur en cuir marron « Marone » bicolore sur un tableau de bord redessiné et plus petit afin d’offrir les seuls instruments nécessaires ainsi que sur les sièges et les différents éléments de l’habitacle.

Cette version roadster était une nouvelle étape dans le design du constructeur italien de supercars. L’absence de toit a dû être compensée par un renfort de la structure de la voiture afin d’offrir plus de rigidité et la suspension a été modifiée.

Cette version découvrable de la Diablo se démarque par son pare-brise très bas teinté dont les extrémités se prolongent sur les vitres latérales spécifiques des portes en élytre.

Ces dernières sont équipées de rétroviseurs extérieurs au design inédit, incluant une rainure centrale et peints de la teinte de la carrosserie. Les premières photos officielles montrent le véhicule sans cet élément.

Les jantes du concept, fabriquées par OZ comme les jantes des modèles de série, ont été peintes au centre dans la couleur de la carrosserie.

Le capot moteur arrière a été redessiné avec un double bosselage permettant au conducteur d’utiliser un rétroviseur central au design inédit, fixé sur le parebrise par l’extérieur afin d’être au plus bas. Des arceaux de sécurité sont cachés derrière les sièges sous les deux bosses afin de protéger les occupants en cas de retournement.

Des aérations sont présentes sur les bosselages ainsi qu’à la fin du capot afin de refroidir le moteur. D’autres grilles d’aération sont aussi disposées entre les feux arrière ainsi que derrière le pare-chocs arrière.

Le moteur V12 Lamborghini de 5,7 litres de série peut ainsi bien respirer et développer 492 ch et 580 Nm, transmis à la route par les roues arrière. Ce prototype roulant peut passer de 0 à 100 km/h en 4,1 s et atteindre 328 km/h via une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports.

Une version roadster artisanale via Walter König

Avant la conception du concept car, Lamborghini avait souhaité en faire une petite série limitée exclusive. Au final, le temps est passé et aucun modèle de série n’a été produit.

Pour palier à ce manque et à la demande de certains clients, le préparateur allemand Koenig Specials dirigé par Walter König a pris l’initiative de produire sa propre version de la Lamborghini Diablo Roadster, connu sous le nom de « König Diablo » à toit amovible. Il s’agit d’une Diablo coupé convertie en roadster à seulement 5 exemplaires. Walter König proposait également des améliorations esthétiques avec notamment un aileron, de nouveaux pare-chocs avant et arrière. Une préparation mécanique permettait une augmentation de puissance à 750 ch via l’ajout de 2 turbos.

Commercialisation d’une version de série en 1995

En 1995, Automobili Lamborghini a rectifié le tir en dévoilant la version de série de la Diablo Roadster, mettant ainsi fin à la production artisanale de König. Le modèle est désormais équipé d’un toit amovible se logeant manuellement sur le capot moteur afin de rouler cheveux au vent. Marcello Gandini avait dans le passé conçu un système de toit amovible afin d’être rangé sur le capot moteur et doté d’une cinématique complètement motorisée, qui n’a finalement pas été retenue par Lamborghini.

Certains éléments du concept car se sont retrouvés sur des évolutions de la Diablo comme la version VT. La voiture est toujours la propriété de Lamborghini, parfois exposée au sein du musée de la marque à Sant’Agata Bolognese.



Photos : Lamborghini / Koenig / DR – Vidéo : BrianZuk