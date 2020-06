Audi fournit de l’électricité 100 % verte à Paradise City

Audi est partenaire du festival électronique éco-conscient Paradise City. En début d’année, le festival belge a été désigné comme l’un des festivals les plus durables au monde lors des Greener Festival Awards.

Depuis sa première édition en 2015, Paradise City s’est engagé à minimiser son empreinte écologique. Entre autres, l’eau des douches et des toilettes est réutilisée, de la bière écologique est servie dans des gobelets réutilisables, les mégots de cigarette sont recyclés en meubles et des bus électriques amènent les festivaliers de Bruxelles sur le site et vice versa.

Le lien avec les ambitions écologiques d’Audi a été rapidement établi. Par exemple, Audi Brussels, où les modèles électriques Audi e-tron et e-tron Sportback sont assemblés, est totalement neutre en CO2. L’objectif est de parvenir à une production neutre en CO2 dans toutes les usines Audi d’ici 2050. Audi investit grandement dans le recyclage en économisant les matières premières et l’énergie. Avec le cycle fermé de recyclage de l’aluminium, par exemple, les résidus de tôle sont recyclés et réutilisés, ce qui se traduit par une réduction de 350 000 tonnes de CO2 depuis son introduction en 2017. Dans la dernière Audi A3, des bouteilles de PET recyclées sont utilisées pour le revêtement des sièges.

La durabilité est une priorité absolue chez Audi et la marque fait de grands progrès dans ce domaine, mais elle ne se limite pas aux processus de production et aux produits. Il y a une recherche consciente de projets où Audi peut aider à atteindre les objectifs durables d’une part, et où la durabilité est considérée comme une évidence et non comme un mal nécessaire d’autre part.

Cette année, Paradise City devra relever un défi supplémentaire : organiser un festival respectant les mesures prises pour lutter contre le covid-19. Les 1er et 2 juillet, quelque 200 chanceux pourront profiter de six performances live et DJ sets en direct sur l’étang du château de Ribaucourt à Perk tout en flottant sur l’eau sur leur propre embarcation (pour 8 personnes). Les performances et DJ sets seront également diffusés en streaming pour ceux qui veulent aussi en être depuis « chez eux ».

En tant que partenaire, l’ambition principale d’Audi est de rendre le festival encore plus respectueux de l’environnement et aussi de mettre le sujet de la mobilité durable encore plus au centre du débat.

Grâce à Audi, cette édition de Paradise City peut fonctionner à 100 % avec de l’électricité verte. En effet, la marque finance l’installation de panneaux solaires, ce qui permet au festival de fonctionner de manière totalement indépendante du réseau électrique.

L’événement est gratuit, tant en ligne que hors ligne. Le nombre de places sur l’étang est limité à 200 par jour en raison des mesures prises pour lutter contre le coronavirus. Ces places seront attribuées par tirage au sort à 25 chanceux par jour, chacun pouvant amener 7 amis de sa propre bulle. Tout le monde peut tenter sa chance sur https://paradisecity.be/boats-live-stream.

Photos : Audi / Paradise City