Automobili Lamborghini dévoile virtuellement le nouveau Huracán EVO Spyder à propulsion arrière, utilisant pour la première fois la réalité augmentée (AR) sur son site officiel lamborghini.com. Le nouveau modèle V10 offre aux conducteurs une célébration de l’ingénierie légère, avec une propulsion arrière et un système de contrôle de la traction (P-TCS) spécialement réglé. Toit relevé ou abaissé, conduite quotidienne et plaisir de haute performance s’accompagnent du son inimitable du moteur V10 atmosphérique, délivrant les mêmes 610 ch (449 kW) et 560 Nm de couple que la version coupé. Avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes et une vitesse de pointe de 324 km/h, comme son compagnon coupé, le Spyder est une voiture instinctive, offrant une expérience de conduite amusante via le matériel plutôt que le logiciel.

Le design de la Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder optimise l’intégration et la fonction de la capote extrêmement légère. Le Spyder est une véritable Lamborghini avec toit ouvert et fermé, arborant des lignes inimitables de tous les profils qui confirment qu’elle est aussi dynamique en termes de look et de performance, que le toit soit ouvert ou fermé. Les lignes extérieures de la Spyder garantissent une réduction de la traînée et une force d’appui correspondant à celles du coupé sans nécessiter d’appendices aérodynamiques supplémentaires, tout en améliorant l’équilibre et le dynamisme de la voiture à propulsion arrière avec toit à la fois replié ou ouvert.

Stefano Domenicali, PDG d’Automobili Lamborghini, commente : « La Huracán EVO à propulsion arrière Spyder double le plaisir de conduire, offrant un plaisir de conduite brut avec la possibilité de célébrer la vie à l’extérieur. Le conducteur est parfaitement en contact avec l’héritage d’ingénierie de Lamborghini, expérimentant les commentaires et l’engagement de la configuration d’une voiture à traction arrière où l’intrusion électronique est minimisée, tout en profitant du sentiment de liberté et d’esprit de vie que seule la conduite à toit ouvert fournit. »

Plaisir de conduire en plein air

La Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder est spécialement conçue comme une voiture instinctive pour le conducteur, produisant toujours des performances exceptionnelles mais axée sur les compétences du pilote et la configuration du groupe motopropulseur à propulsion, offrant un retour physique non filtré et un engagement maximal. Le système de contrôle de traction P-TCS spécialement réglé est conçu pour des performances produisant de l’adrénaline dans toutes les conditions, fournissant constamment un couple et assurant une traction même lorsque le Spyder se réaligne après des virages serrés ou une dérive. Surtout avec le toit baissé, les sens du conducteur sont encore stimulés par le bruit du moteur V10 répondant à l’accélérateur pendant les manœuvres.

Le bouton ANIMA du Huracán EVO Spyder sur le volant permet au pilote de contrôler les modes de conduite, le P-TCS étant calibré en conséquence. STRADA offre stabilité et sécurité dans toutes les conditions en minimisant le patinage des roues arrière et en gérant de manière plus proactive la transmission du couple sur les surfaces à faible adhérence. En mode SPORT, le conducteur peut s’amuser à drifter, permettant aux roues arrière de glisser et de patiner pendant l’accélération, avec un couple limité lorsque les angles de survirage augmentent rapidement afin que le conducteur puisse stabiliser et contrôler la voiture. Le mode CORSA optimise la traction et l’agilité de la voiture à la sortie d’un virage dans des conditions de haute performance, maximisant la dynamique et la vitesse.

La carrosserie de l’Huracán EVO RWD Spyder en aluminium et en résine thermoplastique repose sur un châssis hybride léger en aluminium et fibre de carbone, avec un poids à vide de 1 509 kg et un rapport poids/puissance de 2,47 kg/ch. Répartition du poids avant/arrière de 40/60, avec suspension à double triangulation avec quadrilatères superposés et amortisseurs passifs, pour une rétroaction optimisée du conducteur. Des freins en acier ventilés et percés sont montés sur des jantes Kari de 19 pouces avec des pneus Pirelli P Zero spécialement développés, avec des jantes de 20 pouces en option et des freins en carbone-céramique.

Conçu pour le plaisir

L’Huracán EVO RWD Spyder poursuit le design puissant du V10 Lamborghini avec de nouvelles caractéristiques avant et arrière, le différenciant clairement de son homologue Huracán EVO Spyder à 4 roues motrices. Un nouveau séparateur avant et des ailettes verticales dans les prises d’air avant plus grandes et encadrées ainsi qu’un nouveau pare-chocs arrière en noir brillant intègrant un nouveau diffuseur unique caractérisent l’Huracán EVO RWD Spyder.

Le toit souple du Spyder se replie en moins de 17 secondes sous le capot arrière, même en roulant à une vitesse de 50 km/h. Dans une gamme d’options de couleurs, le toit souple complète parfaitement les lignes de carrosserie et les options de couleur de la voiture à propulsion, tout en assurant un cockpit silencieux pour une conversation et des divertissements faciles avec le toit relevé ou abaissé. Avec le toit souple (ouvert ou replié), le conducteur peut également ouvrir électroniquement la lunette arrière, qui fonctionne comme un pare-brise en position haute et met en évidence le son unique du moteur V10 en position basse. Deux pare-vent latéraux amovibles amortissent le bruit aérodynamique latéral dans l’habitacle, permettant des conversations même à grande vitesse.

Un écran tactile de 8,4 pouces dans la console centrale du Spyder contrôle les fonctions de la voiture et fournit une connectivité complète pour les appels téléphoniques, l’accès Internet et Apple CarPlay.

L’Huracán EVO RWD Spyder est une voiture de pilote et un choix de style de vie, complété par des options de couleurs et de garnitures pratiquement illimitées via Lamborghini Ad Personam, permettant aux propriétaires de personnaliser leur voiture selon leurs goûts.

Livraison et prix

Les premiers clients prendront livraison de la nouvelle Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder à l’été 2020 au prix de 175 838 euros (HT) en Europe.

Photos : Lamborghini