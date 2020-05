Réouverture du Porsche Museum au public

Mardi 12 mai 2020, le Musée Porsche ouvrira de nouveau ses portes. Afin d’endiguer la propagation du coronavirus, celui-ci est fermé au public depuis le 14 mars et donc depuis huit semaines. Le redémarrage des activités du musée sera conforme aux exigences du gouvernement fédéral et de l’État du Bade-Wurtemberg en matière de protection contre l’infection par le Covid-19. Cela comprend, par exemple, un nouveau système de guidage dans tout le bâtiment pour assurer une distance minimale de 1,50 m entre les visiteurs.

« Nous fournissons également des masques faciaux et des désinfectants », ajoute Achim Stejskal, responsable du patrimoine et du Porsche Museum. « Nous organisons régulièrement des formations sur la sécurité au travail pour le personnel en matière d’hygiène et conduisons des recommandations. »

Dans tout le bâtiment du musée, le nombre de visiteurs est limité par une entrée contrôlée. Les heures d’ouverture restent inchangées – du mardi au dimanche de 9h00 à 18h00. Les visites du musée et les programmes didactiques ne peuvent pas être proposés pour le moment. Les espaces gastronomiques resteront également fermés.

« Nous prolongeons la validité des billets annuels de deux mois, pour la durée de la fermeture du musée pendant la crise du coronavirus », annonce Achim Stejskal.

Lors de la fermeture, le musée Porsche a avancé les mesures de maintenance et de rénovation prévues cette année. Ainsi, un coup d’envoi a été pris pour la réorientation conceptuelle de l’entrée de l’exposition permanente, dite « Prologue », qui présente les débuts de l’entreprise jusqu’en 1948. En raison de ces travaux de rénovation toujours en cours, le prix d’entrée est de temporairement réduit de moitié.

Sur le site www.porsche.com/museum, le musée informe sur les mesures en cours ainsi que sur le redémarrage successif des programmes pour les visiteurs, qui sont parfaitement alignées sur les exigences officielles.

Photos : 4Legend.com