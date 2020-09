Lamborghini remporte la troisième victoire de la saison GT britannique à Brands Hatch

Lamborghini a remporté une troisième victoire en GT britannique en autant de manches que Sandy Mitchell et Rob Collard (Lamborghini Huracán GT3 Evo n°78 de Barwell Motorsport) se sont imposés au bout de deux heures à Brands Hatch dans le Kent.

La voiture a commencé deuxième sur la grille après la séance de qualification du samedi 29 août 2020 et a maintenu cette position pour l’heure d’ouverture alors que la McLaren de Michael O’Brien et James Baldwin ouvrait la voie. Cependant, deux interventions de voiture de sécurité ont rassemblé le peloton, ce qui a donné à Collard le moment idéal pour prendre l’arrêt au stand afin d’effectuer le changement de pilote obligatoire pour passer la main à Mitchell.

Le duo britannique a profité d’un incident bizarre où un véhicule de course a fini par descendre la voie des stands alors que les voitures faisaient leurs arrêts, pour émerger en tête du peloton avant le deuxième redémarrage. Malgré cette prise de tête un peu fortuite, le jeune pilote Lamborghini GT3 Mitchell s’est éloigné de la McLaren d’O’Brien, avec une mince marge d’un peu plus d’une demi-seconde.

Ce chiffre est passé à une fraction de seconde en une seconde et demie au début des 10 dernières minutes de la course, avant que le jeune Écossais ne soit sous pression alors qu’il ralentissait le trafic des voitures GT4. Heureusement, la bataille de tête pour les honneurs GT4 a largement échappé à la Lamborghini Huracán GT3 Evo de Mitchell dans les dernières minutes, et Barwell a remporté sa première victoire en course de la saison jusqu’à présent.

C’était la deuxième victoire de Barwell en trois manches, après avoir remporté la 2ème course lors du week-end d’ouverture à Oulton Park. Derrière Mitchell et Collard, le pilote d’usine Lamborghini Franck Perera et son coéquipier Michael Igoe ont remporté une précieuse sixième place dans leur Lamborghini Huracán GT3 Evo de WPI Motorsport – qui a remporté la dernière fois à Donington Park – pour augmenter leurs chances de titre.

La prochaine manche du British GT Championship aura lieu le week-end du 19 au 20 septembre 2020, pour la deuxième rencontre à Donington Park.

Photo : Lamborghini