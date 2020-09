Nokian Seasonproof et Seasonproof SUV – De nouveaux pneus toutes saisons

Le fabricant scandinave de pneus haut de gamme Nokian Tyres dévoile une nouvelle famille de pneus toutes saisons pour les véhicules de tourisme, les SUV et les modèles crossover. Le nouveau pneu polyvalent Nokian Seasonproof est conçu pour les automobilistes ayant besoin d’une fiabilité et d’une sécurité de premier ordre pour les jours d’hiver enneigés et boueux, et recherchant également d’excellentes performances et une conduite sans effort en été.

Un boom des pneus 4 saisons

L’incertitude causée par les changements soudains des conditions de conduite et l’inquiétude liée aux conditions météorologiques irrégulières tout au long de l’année augmentent l’intérêt des conducteurs pour les pneus toutes saisons. Le besoin croissant d’une sécurité accrue dans des conditions inattendues de pluie ou de neige, même hors saison, est l’une des principales raisons pour lesquelles un nombre grandissant de véhicules européens sont équipés de pneus capables de faire face à toutes les conditions météorologiques.

Selon la récente enquête de Nokian Tyres auprès des consommateurs qui portait sur les pneus 4 saisons, les conducteurs européens accordent une importance particulière à la sécurité quelles que soient les conditions météorologiques tout au long de l’année. L’adhérence et la tenue de route associées à une bonne résistance à l’usure et la sécurité en hiver dans un environnement changeant, figurent également parmi les propriétés les plus pertinentes selon eux. Outre les caractéristiques les plus importantes des pneus, la commodité et la souplesse de conduite avec un seul jeu de pneus ont été jugées essentielles par le panel.

La sécurité : un argument prioritaire dans le développement de produits Nokian

« La sécurité est toujours prioritaire dans notre philosophie de développement de produits. Le nouveau Nokian Seasonproof est développé afin de répondre aux besoins des conducteurs d’Europe centrale et conçu pour être flexible et à la fois adaptable aux conditions climatiques hivernales et estivales. Nous avons imaginé une nouvelle bande de roulement conçue pour une utilisation optimale tout au long de l’année et pensé des innovations mises au point pour assurer une sécurité maximale, une excellente durée de vie et une faible résistance au roulement », explique Marko Rantonen, Responsable du Développement chez Nokian Tyres.

La nouvelle famille de produits Nokian Seasonproof offre sécurité et confort tout au long de l’année aux conducteurs européens. Toutes les tailles sont dotées du symbole « Flocon de neige dans les 3 montagnes » (3PMSF), qui indique que le pneu a été officiellement approuvé pour une utilisation en hiver.

Le nouveau concept Season Sense allie confort et sécurité

Le nouveau modèle de pneu Nokian Seasonproof procure une solution pratique pour les conducteurs qui veulent dire adieu aux changements de pneus saisonniers mais qui souhaitent néanmoins disposer d’une option sûre pour emprunter les routes enneigées, boueuses et pluvieuses chaque jour de l’année. L’expérience de Nokian Tyres en matière de sécurité hivernale et d’excellentes performances dans des conditions de conduite variables peut être vue et ressentie dans ce nouveau produit lorsque l’on se penche sur le concept Season Sense. Ce nouveau concept est spécialement conçu pour une utilisation en toute saison afin de garantir une conduite en toute sécurité les jours de pluie et sur les routes boueuses, mais aussi agréable et précise sur les routes lors des chaleurs estivales.

Le concept Season Sense combine de multiples caractéristiques techniques innovantes dans les lamelles du pneu, la conception de la bande de roulement et le composé de caoutchouc. Les lamelles multifonctionnelles toutes saisons et la bande de roulement directionnelle modernisée à blocs rigides sont conçues pour offrir des performances polyvalentes en toutes saisons et pour garantir une sécurité optimale sur la neige et à sec. L’adhérence maximale sur les surfaces mouillées et la neige fondue est assurée par les nouvelles rainures polies toutes saisons, et le nouveau composé de caoutchouc à haute teneur en silice assure à la fois une excellente durabilité, une adhérence sur terrains mouillés et une faible résistance au roulement.

Une conduite en toute sécurité sur terrains neigeux, pluvieux et boueux

Le nouveau composé de caoutchouc de Nokian Seasonproof est conçu afin de garantir sécurité et durabilité. Constitué d’une haute teneur en silice, il est conçu pour exceller dans des conditions variées; ce dernier s’adapte à merveille quelle que soit la température et peut résister à une usure intense même par temps chaud en été. L’adhérence en hiver reste excellente à des températures proches de zéro et en dessous. Le nouveau composé de silice offre également une adhérence impeccable sur sol mouillé et une faible résistance au roulement.

Les griffes à neige Snow Claws à multiples facettes placées entre les blocs de la bande de roulement offrent une puissante adhérence et une sensation de conduite stable sur la neige lors des freinages et des accélérations. Les Boosters d’adhérence sur la neige situés sur les pavés de la bande de roulement contribuent à améliorer l’adhérence longitudinale et latérale.

Les rainures polies de la bande de roulement sont optimisées pour fonctionner en toute saison, en particulier dans des conditions humides. Ils repoussent avec force la neige fondue et l’eau entre le pneu et la route, empêchant ainsi efficacement l’aquaplanage et les dérapages sur la neige fondue. Les excellentes propriétés d’aquaplanage sont complétées par des rainures polies, à la fois élégantes et fonctionnelles, qui accélèrent davantage l’écoulement de l’eau et de la neige fondue.

Une tenue de route stable et une excellente résistance à l’usure

Le pneu Nokian Seasonproof dispose d’excellentes propriétés de tenue de route sur l’asphalte sec et les routes couvertes de neige fondue lors de la saison hivernale. Ce dernier offre une stabilité et une adhérence extrêmes sur les routes sèches, même à grande vitesse. Le support de bloc à plusieurs niveaux améliore la tenue de route à grande vitesse. Pour les conducteurs, cela signifie une excellente stabilité et une sensation de conduite fluide et réactive.

La nouvelle bande de roulement offre également des performances améliorées en été. Les améliorations se font sentir au niveau des propriétés de freinage sur sol sec et mouillé, car la zone centrale délimitée par des pavés et lamelles sur mesure a été mise au point pour offrir des performances optimales dans des conditions météorologiques variables. La technologie des lamelles spécialement étudiées offre des distances de freinage plus courtes et une sécurité dans les virages grâce à une traction et un contrôle avancé.

La résistance à l’usure du nouveau pneu Nokian Seasonproof est supérieure de plus de 25% à celle de son prédécesseur. Il s’agit d’une avancée majeure en matière de durabilité, qui peut correspondre à une saison de conduite supplémentaire, selon le style de conduite.

Nokian Seasonproof : l’esprit tranquille en toutes saisons

· Une sécurité de premier ordre tout au long de l’année, notamment sur les routes enneigées et pluvieuses

· Un excellent kilométrage et une meilleure durabilité

· Une faible résistance au roulement qui permet d’économiser du carburant et de préserver l’environnement

· Des flancs en aramide qui offrent une protection unique contre les chocs et les coupures pour les SUV

Des innovations technologiques majeures

Le concept Season Sense : les lamelles multifonctionnelles toutes saisons et la sculpture directionnelle modernisée sont conçues pour offrir des performances polyvalentes en toutes saisons et pour garantir une sécurité optimale sur la neige et le sec. Alors que les canaux à eau et neige fondue toutes saisons maximisent la prévention de l’aquaplanage, le nouveau composé de caoutchouc à haute teneur en silice assure une excellente durabilité, une adhérence sur sol mouillé et une faible résistance au roulement.

Les griffes à neige Snow Claws : forte adhérence et sensation de conduite stable. Les griffes à neige Snow Claws adhèrent efficacement à la surface lors de la conduite sur neige fondue, offrant une adhérence de haut niveau lors du freinage et de l’accélération.

Boosters d’adhérence sur la neige : plus d’adhérence en hiver. Les boosters d’adhérence améliorent l’adhérence longitudinale nécessaire au freinage et à l’accélération.

Les rainures polies : élégantes et fonctionnelles. Les rainures polies accélèrent l’écoulement de l’eau et de la neige fondue, améliorant ainsi la sécurité sur les surfaces mouillées.

La technologie Aramid Sidewall : une durabilité extrême. Les fibres d’aramide à la résistance parfaite renforcent les flancs du pneu, offrant une plus grande durabilité et une meilleure protection dans les situations de conduite difficiles. La fibre rend le pneu plus résistant aux chocs et aux coupures qui pourraient facilement l’endommager.

Une sécurité brevetée

Pour plus de sécurité, les deux modèles de Nokian Seasonproof et de Nokian Seasonproof SUV sont équipés d’un indicateur de sécurité de conduite (DSI) breveté par Nokian Tyres. L’emplacement et les indicateurs de pression dans la zone d’information sur le flanc du pneu améliorent également la sécurité. La zone d’information permet d’enregistrer la pression de gonflage correcte et l’emplacement de l’installation lors du changement de pneus. Le confort et la sécurité sont encore améliorés par une section supplémentaire qui peut être utilisée pour enregistrer le couple de serrage des boulons.

Nouveau pneu Nokian Seasonproof SUV – Plus de stabilité pour les modèles SUV et CUV

Une bonne stabilité de conduite et une excellente adhérence sont particulièrement précieuses pour les conducteurs de SUV. Les pneus des SUV doivent être suffisamment résistants pour assurer la stabilité des véhicules hauts et lourds. Les zones d’épaulements des pneus Nokian Seasonproof SUV ont été spécialement conçus pour les SUV, améliorant la stabilité grâce au soutien des blocs.

Le pneu procure une sensation de stabilité et une tenue de route précise sur les routes détrempées par la pluie et les routes hivernales enneigées.

Le nouveau Nokian Seasonproof SUV peut gérer de lourdes charges sur les roues de manière sûre et stable, sur la neige, la neige fondue ou encore les routes sèches. Dotés d’une structure solide et améliorée et d’un composé optimisé pour les SUV, les nouveaux pneus SUV sont également équipés de la technologie unique Aramid Sidewall de Nokian Tyres.

La conception solide du Nokian Seasonproof SUV est combinée aux flancs en aramide spécialement renforcés afin d’améliorer la durabilité et garantir au pneu une résistance aux différents impacts pouvant survenir pendant la conduite. La structure des flancs contient une fibre d’aramide extrêmement résistante, qui rend les pneus plus résistants aux impacts et aux coupures soudaines qui, sans cela, pourraient facilement interrompre un voyage. De tels dommages nécessitent généralement le montage d’un pneu de remplacement.

Un choix durable en toutes circonstances

La durabilité constitue une partie essentielle des activités de Nokian Tyres. La sécurité et le respect de l’environnement sont pris en compte tout au long du cycle de vie du pneu. Comme pour tous ses produits, Nokian Tyres a conçu le pneu Nokian Seasonproof dans un souci de durabilité. Le composé de la bande de roulement a soigneusement été mis au point pour minimiser la résistance au roulement tout en maximisant la sécurité. La faible résistance au roulement fait du Nokian Seasonproof une option économe en carburant pour les conducteurs souhaitant garder une faible empreinte écologique tout en économisant du carburant.

Les usines de production de l’entreprise en Finlande, en Russie et aux États-Unis adhèrent à des normes de durabilité rigoureuses visant à réduire les émissions, à éliminer les déchets de manière écologique et à assurer le bien-être des collaborateurs.

Disponibilité et dimensions

Onze dimensions sélectionnées seront disponibles à l’automne 2020 et le reste de la gamme sera mis sur le marché début 2021.

La gamme de produits propose des tailles pour les voitures particulières, les SUV et les CUV modernes avec une sélection de 64 produits de 14 à 19 pouces, avec des indices de vitesse T (190 km/h), H (210 km/h), V (240 km/h) et W (270 km/h).

Photos : Nokian Tyres