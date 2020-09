Porsche se lance dans les carburants synthétiques

Les moteurs à combustion ont encore de beaux jours devant eux, malgré la frénésie des constructeurs automobiles pour les véhicules électriques. Porsche reste convaincu que l’électricité n’est pas le seul moyen de faire avancer les voitures. Les carburants synthétiques (eFuels) sont considérés comme une alternative réaliste pour rendre le trafic automobile plus respectueux du climat, mais leur disponibilité est aujourd’hui assez faible. Porsche veut changer cela et se lance dans le domaine des carburants synthétiques.

Demande de carburants synthétiques malgré une électrification croissante

Bien que Porsche prévoit que la moitié de tous ses véhicules vendus soient électriques d’ici 2025, un grand nombre de voitures nécessiteront du carburant plus propre, notamment pour une question d’autonomie pour des trajets sur de longues distances.

Michael Steiner, membre du directoire de Porsche AG, en charge de la R&D explique : « Nos voitures roulent depuis très, très longtemps. Et, bien que nos véhicules hybrides soient alimentés électriquement sur de courtes distances, ils dépendent de leurs moteurs à combustion sur de plus longues distances.»

Il souhaite faire progresser de manière significative et indépendante le développement des carburants synthétiques, appelés eFuels : « Cette technologie est particulièrement importante car le moteur à combustion continuera de dominer le monde de l’automobile pendant de nombreuses années à venir. Si vous souhaitez exploiter la flotte existante de manière durable, les eFuels sont un élément fondamental.

Porsche n’envisage ainsi pas d’abandonner le moteur à combustion de sa gamme de produits et de se concentrer uniquement sur les voitures hybrides et électriques. Et c’est une bonne nouvelle pour les passionnés de moteurs à essence. « Nous sommes convaincus que ces trois technologies d’entraînement survivront sur le marché à moyen terme », affirme Steiner.

Des recherches menées par Porsche

Les carburants synthétiques sont produits à partir de CO2 et d’hydrogène en utilisant des énergies renouvelables. En termes de propriétés de base, ils ne sont pas différents du kérosène, du diesel ou de l’essence transformés à partir de pétrole brut. Cependant, ils peuvent idéalement être un carburant climatiquement neutre.

Porsche a suivi la mouvance en commercialisant son premier véhicule électrique via le Taycan et divers modèles hybrides. D’autres voitures électrifiées sont au programme afin de renforcer la gamme actuelle. Mais cela ne suffit pas. Après Audi, c’est au tour de Porsche à s’intéresser sérieusement à ces types de carburants.

Michael Steiner déclare : « Nous avons une équipe qui recherche des partenaires appropriés qui souhaitent construire des usines pilotes avec nous et prouver que toute la chaîne de processus fonctionne et peut être industrialisée. Porsche veut aider à façonner cette chaîne, mais en même temps, ne veut pas la définir jusque dans les moindres détails. La mobilité électrique est une technologie passionnante et convaincante mais, prise à elle seule, elle nous emmène vers nos objectifs de développement durable à un rythme plus lent que nous le souhaiterions. C’est pourquoi nous nous engageons également en faveur des carburants synthétiques – et n’ignorons pas non plus les applications possibles dans le sport automobile. »

Steiner aimerait pouvoir influencer les spécifications d’un nouveau carburant synthétique : « Nous voulons absolument aider dans ce processus afin que le carburant soit adapté aux moteurs hautes performances. Des problèmes comme ceux rencontrés avec l’introduction de l’E10 ne doivent pas être répétés. Lorsque l’E10 est arrivé sur le marché, le mélange présentait certains inconvénients. Cela doit être différent cette fois : il doit avoir des avantages. »

Des limites existantes

L’utilisation de carburants synthétiques n’aiderait pas actuellement pour les émissions de CO2 des flottes. Steiner pense qu’il serait erroné d’attendre que de nouvelles exigences légales soient introduites : « Pour nous, ce ne serait en fait pas honorable ici et maintenant dans le parc de véhicules. Mais il y a des pays comme la Suisse qui vont dans cette direction. Si nous attendons tous toujours que toutes les questions réglementaires aient été réglées et que nous commençons seulement à se développer, il sera trop tard. »

Steiner admet qu’il est beaucoup plus efficace de simplement charger une voiture électrique avec de l’énergie directement sur place que de l’utiliser pour produire un carburant synthétique dans un processus élaboré. Cependant, il ne veut pas non plus accepter cet argument pour toujours : « Si l’humanité réussit à utiliser l’énergie régénérative disponible en surplus dans le monde entier, nous pouvons donner la priorité à la durabilité plutôt qu’à l’efficience. »

Pas de projet de pile à combustible

Les piles à combustible, en revanche, ne font pas actuellement partie des projets futurs du constructeur de voitures de sport alors que la marque cousine Audi collabore avec Huyndai pour développer de futures voitures à hydrogène.

Photos : Porsche / Audi