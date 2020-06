Lamborghini SCV12 : l’hypercar de la Squadra Corse prête à prendre la piste

La Lamborghini SCV12, l’hypercar sur piste tant attendue et conçue par Lamborghini Squadra Corse, a terminé son programme de développement et est maintenant prête à entrer en piste pour sa première mondiale, prévue pour l’été 2020. Équipée du moteur V12 atmosphérique le plus puissant de Lamborghini à ce jour, la SCV12 – conçue par le Lamborghini Centro Stile en interne – est capable de dépasser 830 ch grâce à la suralimentation aérodynamique à haute vitesse.



La Lamborghini SCV12 bénéficie de l’expertise GT de la Lamborghini Squadra Corse dans le sport automobile, utilisant son expérience de course pour produire une efficacité aérodynamique accrue et des niveaux d’appui plus élevés qu’une voiture GT3. Le capot avant du SCV12 est doté d’une double entrée d’air et d’une nervure centrale dirigeant le flux d’air vers la prise d’air située sur le toit. Cela dirige la pression d’air dynamique créée par le mouvement de la voiture pour augmenter la pression d’air statique dans le collecteur d’admission du moteur, créant un plus grand flux d’air à travers le moteur et augmentant la puissance. L’intention de piste claire et l’efficacité aérodynamique de la voiture sont encore améliorées par le séparateur proéminent à l’avant, les mouvements latéraux et les ailettes verticales sur les bas de caisse, tandis qu’à l’arrière se trouve un aileron arrière en fibre de carbone sur mesure.

Plusieurs aspects du SCV12 ont été développés en particulier pour l’hypercar, avec des solutions de course spécifiques conçues par les ingénieurs de la Squadra Corse, y compris un nouveau châssis entièrement en fibre de carbone qui permet un meilleur rapport puissance / poids ainsi qu’une maniabilité et une conduite sur circuit optimales.

Le châssis léger avec propulsion intègre une boîte de vitesses séquentielle à six rapports comme élément structurel dans le châssis, réduisant le poids et améliorant la répartition du poids. La suspension arrière à tige de poussée est installée directement sur la boîte de vitesses, tandis que la puissance est fournie sur la piste grâce à des pneus Pirelli slicks spécialement développés et montés sur des jantes en magnésium (19 pouces à l’avant et 20 pouces à l’arrière).

La Lamborghini SCV12 sera entièrement assemblée au sein de l’usine Lamborghini Squadra Corse de Sant’Agata Bolognese, en édition limitée. Les clients deviendront membres d’un club très exclusif : ils participeront à des programmes de conduite avancés sur certains des circuits les plus prestigieux du monde, avec l’assistance technique des ingénieurs de la Squadra Corse et le tutorat spécial d’Emanuele Pirro, quintuple vainqueur des 24 Heures du Mans et consultant en projets spéciaux pour le département sportif.

Photos – Vidéo : Lamborghini