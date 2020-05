Lamborghini se lance dans l’eSport avec The Real Race

Automobili Lamborghini entre dans le monde en plein essor de l’Eport, grâce à sa première série virtuelle de marque unique The Real Race en partenariat avec Assetto Corsa Competizione by Kunos Simulazioni. Le tournoi a débuté le 29 mai 2020 avec cinq week-ends de qualification, avant d’aboutir à une finale en direct au siège de Lamborghini à Sant’Agata Bolognese, en Italie.

The Real Race est la première entrée officielle de Lamborghini dans l’Esport, offrant un nouveau championnat de course virtuelle mêlant les mondes réel et virtuel de la course. Assetto Corsa Competizione a été développée aux côtés des constructeurs automobiles et fournit une plate-forme dynamique pour la dernière série de course de Lamborghini. Le jeu est également utilisé par les pilotes officiels de test et de course Lamborghini Squadra Corse dans leurs préparatifs réels. La marque de super voitures de sport de luxe alimentera la communauté des courses de sim en créant une compétition Esport immersive au volant de la Lamborghini Huracán GT3 EVO : la voiture trois fois gagnante des 24 Heures de Daytona. Le Centro Stile de Lamborghini, son département de design interne, a créé une livrée de course exclusive, personnalisable en 12 versions différentes par les concurrents, chaque voiture affichant les logos de marque des partenaires de longue date de Lamborghini Squadra Corse, Pertamina, Pirelli et Roger Dubuis.

Les trois meilleurs pilotes des finales en direct du tournoi vivront une expérience de trois jours en Italie, domicile de Lamborghini. Les joueurs auront la chance de s’entraîner aux côtés des pilotes Lamborghini Squadra Corse et de conduire une vraie voiture de course Lamborghini sur un circuit de renommée internationale. Le concours est ouvert à tous les niveaux d’expérience. L’inscription s’ouvre le 29 mai 2020, permettant de jouer gratuitement à Assetto Corsa Competizione le week-end du 29-31 mai.

Cinq semaines de qualification ont lieu du 29 mai au 2 août. Les trois meilleurs joueurs du premier et du dernier week-end de qualification et les deux meilleurs joueurs des deuxième, troisième et quatrième week-ends seront emmenés par Lamborghini vers la finale en direct du 18 septembre, où les meilleurs pilotes seront déterminés.

Stefano Domenicali, président et chef de la direction d’Automobili Lamborghini, commente : « Les courses de Sim sont l’un des secteurs qui connaissent la croissance la plus rapide dans les sports électroniques, les sports électroniques étant de plus en plus importants pour les jeunes générations. Je le suis également de près! C’est l’occasion pour nous de combiner l’excitation de la course virtuelle avec l’attrait des voitures Lamborghini et de notre programme de sport automobile. L’Eport crée un environnement où les héros de course et les meilleurs pilotes peuvent être mis au défi par n’importe qui. Cela encourage un engagement plus large dans la course réelle, reflété par l’investissement de Lamborghini dans cette nouvelle plate-forme sportive. »

« J’ai porté une attention particulière à l’essor des Esports. Voir le réalisme des jeux de course et comment les pilotes utilisent les simulateurs de course pour s’entraîner, ou les joueurs professionnels d’Esports passer de la simulation à la réalité, est tout simplement incroyable », a déclaré David Coulthard, ancien pilote de course de Formule 1, qui sera le commentateur sur l’événement en direct. « The Real Race est conçu pour représenter le réalisme et le professionnalisme. Les compétences en course sim sont tellement transférables, c’est pourquoi Lamborghini veut donner aux joueurs la possibilité de tester la vraie chose dans le cadre du championnat. Il n’y a rien de tel que de prendre le volant d’une Lamborghini. »

La première semaine de qualification débute le 28 mai avec la première course qui aura lieu le 7 juin.

Photos : Lamborghini