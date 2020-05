Markus Duesmann lance le projet innovant «Artemis» pour Audi

Deux mois après avoir pris ses fonctions de nouveau PDG d’Audi, Markus Duesmann met en place une unité pour le développement accéléré de modèles automobiles supplémentaires. Le chef du projet high-tech «Artemis» sera Alex Hitzinger, ingénieur en chef du sport automobile à succès et actuellement en charge de la conduite autonome au sein du Groupe Volkswagen et ancien directeur technique du programme LMP1 de Porsche. Il travaillera avec une équipe d’experts de l’automobile et de la technologie pour – dans un premier temps – « développer un modèle pionnier pour Audi rapidement et sans bureaucratie », explique Markus Duesmann. Les ressources et les technologies de l’ensemble du groupe Volkswagen sont potentiellement disponibles à cet effet. Duesmann et ses collègues du groupe Volkswagen s’attendent également à ce que le projet «Artemis» fournisse un plan pour le futur développement agile des voitures dans l’ensemble du groupe Volkswagen.

« Les marques du groupe Volkswagen représentent d’excellentes technologies – et ont un potentiel pour beaucoup plus », a déclaré le président du conseil d’administration d’AUDI AG, Markus Duesmann. « Avec 75 modèles électriques prévus d’ici 2029, l’initiative électrique actuelle du groupe Volkswagen lie naturellement toutes nos capacités. La question évidente était de savoir comment nous pouvions mettre en œuvre des référentiels de haute technologie supplémentaires sans compromettre la gestion des projets existants, tout en utilisant de nouvelles opportunités sur les marchés. » L’équipe du projet bénéficiera d’une grande liberté et travaillera à l’échelle mondiale, du centre de haute technologie de l’INCampus à Ingolstadt à la côte Ouest des États-Unis. Les services numériques seront fournis par la propre unité du Groupe, car.Software.org, également basée à Ingolstadt. «Artemis» se concentrera sur les nouvelles technologies de conduite électrique hautement automatisée avec une référence de modèle spécifique. Sa première tâche est de créer une voiture électrique très efficiente qui devrait être mise en circulation dès 2024. L’équipe créative développera également un écosystème étendu autour de la voiture, concevant ainsi un nouveau modèle commercial pour toute la phase d’utilisation.

Alex Hitzinger sera à la tête du projet «Artemis», qui rendra compte directement à Markus Duesmann à compter du 1er juin 2020. Hitzinger était jusqu’à présent membre du comité de direction pour le développement technique de Volkswagen Commercial Vehicles, ainsi que vice-président directeur en charge de la conduite autonome au sein du Groupe Volkswagen. « J’apprécie Alex Hitzinger pour ses forces en matière d’innovation et de mise en œuvre. Nous avons besoin des deux qualités pour réaliser des avancées technologiques majeures », a déclaré le PDG d’Audi, qui est également responsable de la recherche et du développement au sein du groupe Volkswagen. « Je m’appuie également sur son expertise pour intégrer les réalisations futures dans de nouveaux produits avec les services de développement de nos grandes marques du Groupe. À moyen terme, je m’attends à ce que «Artemis» fournisse un schéma directeur pour un processus de développement rapide et agile au sein du Groupe, aussi agile que dans une équipe de course. »

Alex Hitzinger a commencé sa carrière automobile en tant qu’ingénieur de développement chez Toyota Motorsport. Chez Ford / Cosworth, il était le plus jeune ingénieur en chef du développement en Formule 1. Sous sa direction, le premier moteur de Formule 1 avec une plage de vitesse allant jusqu’à 20 000 tr/min a été créé en 2006. Après Red Bull Technology, Hitzinger a rejoint le Groupe Volkswagen pour la première fois et a bâti l’équipe de sport automobile très réussie chez Porsche qui a remporté les 24 Heures du Mans et le Championnat du Monde d’Endurance de 2015 à 2017 en LMP1. Après trois ans chez Apple dans la Silicon Valley, où il a mis en place et géré le développement de produits pour l’autonomie véhicules, Hitzinger est revenu dans le groupe Volkswagen en 2019 pour développer la conduite autonome et l’ID. BUZZ au sein de VW Commercial Vehicles.

Photos : Audi