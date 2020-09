Lamborghini Super Trofeo Europe – Victoire de Rossel et Di Folco au Nürburgring

Kevin Rossel et Alberto di Folco de Target Racing ont réalisé une course calculée pour remporter leur première victoire en Lamborghini Super Trofeo Europe lors de la deuxième course du week-end au Nürburgring. Parti troisième sur la grille après la deuxième séance de qualification de vendredi, di Folco a fait un superbe départ pour prendre la deuxième place devant Dorian Boccolacci de l’Oregon Team alors que le peloton traversait le virage 1 pour la première fois.

Kevin Rossel (Target Racing) a déclaré : « C’était une course vraiment bonne, mais aussi assez difficile. Les pneus étaient à peu près terminés à la fin, il s’agissait donc de les gérer et de l’écart que nous avions pour la deuxième place. Nous avions une stratégie pour le départ de la course, qui consistait essentiellement à prendre la deuxième place au premier virage. Alberto a fait un très bon dépassement, ce qui nous a bien préparé pour mon relais. »

Son coéquipier Alberto di Folco a ajouté : « Notre voiture était très rapide. Nous avions une stratégie parfaite, et dans mon relais de conduite, j’ai essayé de garder l’écart sur mes poursuivants. Après l’arrêt au stand, Kevin a fait un excellent travail. »

Le poleman Loris Spinelli (Van der Horst Motorsport) a mené les étapes initiales, prenant un avantage de cinq secondes sur di Folco avant que la fenêtre d’arrêt aux stands ne s’ouvre 20 minutes après le début des 50 minutes de course.

Alors que di Folco progressait au départ, Marcus Påverud de Leipert Motorsport a reculé d’une position à la cinquième place dans le premier tour, devançant Miloš Pavlović de Target Racing. Après une tournée d’ouverture mouvementée, le terrain s’est installé dans son rythme alors que Spinelli menait di Folco, Boccolacci, Pavlović et Påverud. Vincent Schwartz de Konrad Motorsport a terminé cinquième après avoir dépassé Patrick Liddy (GSM Racing).

Påverud a été le premier du groupe de tête à effectuer son arrêt au stand obligatoire à l’ouverture de la fenêtre, tout comme Liddy et Andrzej Lewandowski de VS Racing. Malgré une pénalité de 1.041s après la course pour une infraction au temps d’arrêt au stand, Rossel – qui avait succédé à di Folco alors que les trois leaders restants attendaient jusqu’à la dernière minute de la fenêtre des stands – avait suffisamment de marge pour revendiquer un premier Victoire Super Trofeo.

En effet, la principale bataille en piste était pour la deuxième place, avec le coéquipier de Pavlović, Raul Guzman, pourchassant avec succès Kevin Gilardoni. Après avoir échangé avec Boccolacci, Gilardoni ne pouvait pas tout à fait égaler le rythme de Rossel devant mais a tenu bon contre les vagues de pression de Guzman derrière pour rester deuxième au drapeau. C’était le premier podium de Boccolacci et Gilardoni en Super Trofeo, tandis que Guzman et Pavlović ont marqué des points encore plus précieux pour leur assaut au championnat.

Van der Horst est retombé dans l’ordre une fois le cycle d’arrêt aux stands terminé, et le Néerlandais a ramené la voiture à la huitième place, derrière un duo de charge Bonaldi Motorsport de Dean Stoneman et Kikko Galbiati. Les vainqueurs de la 1ère course sont partis du fond de la grille suite à un problème d’arbre de transmission en qualifications, mais Galbiati a progressé en début de course, sautant de sept places pour terminer 15ème. Stoneman a continué son bon travail et a terminé septième au classement général et sixième dans la catégorie Pro.

Karol Basz de VS Racing a de nouveau remporté la victoire dans la catégorie Pro-Am après un passage solide de Lewandowski. Le duo polonais était 10ème avant que le plus rapide Basz ne mette le feu aux feuilles de temps avec une charge de deuxième relais typique en route vers la sixième.

Massimo Mantovani a soutenu sa victoire dans la catégorie Course 1 dans la catégorie Am par une autre dans la Course 2. Le pilote de Target Racing a également tenu à la mélanger avec ceux des autres catégories et a terminé une 12ème sensationnelle au général, devant l’entrée Pro d’Olli Kangas (VS Racing). Kangas a terminé un premier week-end difficile en solo dans le deuxième VS Racing Huracán avec deux résultats positifs. Le Finlandais a subi un accident lors de la séance d’entraînement de vendredi, lui causant des ecchymoses à la cheville droite. Kangas a admirablement traversé la barrière de la douleur, acquérant plus d’expérience dans Super Trofeo.

Malheureusement, en raison de problèmes lors de la course d’ouverture, la voiture de Micanek Motorsport ACCR pilotée par Kurt Wagner et Libor Dvoracek n’a pas réussi à prendre le départ de la course 2, ce qui signifie que seules deux voitures ont disputé la Coupe LB. Martin Lechman et Emir Keserovic ont remporté la victoire de classe pour Konrad Motorsport devant Hans Fabri.

Au classement Pro, Pavlović et Guzman mènent avec 49 points, tandis que Stoneman est juste neuf points derrière en deuxième position. Di Folco et Rossel avec leur victoire ne sont plus qu’à un point de plus en troisième place.

La prochaine manche du championnat se déroulera à Barcelone le week-end du 9 au 11 octobre 2020.

Photos : Lamborghini