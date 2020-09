DTM – Première victoire du pilote Audi Robin Frijns à Assen

Robin Frijns n’aurait pas pu choisir un meilleur moment pour sa première victoire en DTM : le pilote néerlandais Audi a triomphé à Assen le samedi 5 septembre 2020 devant un public local.

Pour la première fois depuis le début de la pandémie du Covid-19, les spectateurs ont été admis à une course de DTM. Les pilotes Audi les ont réjouis avant le départ en brandissant des pancartes devant la tribune principale avec un message émouvant : « Fans de DTM, bon retour! Vous nous avez vraiment manqué! »

Après 36 tours, les fans néerlandais avaient de nouveau une raison de se réjouir : le héros local Robin Frijns de l’Audi Sport Team Abt Sportsline a franchi la ligne d’arrivée en vainqueur pour la première fois de sa carrière DTM après une bataille passionnante avec Loïc Duval de l’Audi Sport Team Phénix. « J’ai dû attendre près de trois ans pour ce moment », a déclaré Frijns. « Je me suis rapproché très souvent, mais quelque chose s’est toujours produit. Je suis monté plusieurs fois sur le podium en DTM, mais jamais au sommet. C’est fantastique que cela se soit produit ici à Assen où les fans ont pu revenir pour la première fois. Il n’aurait vraiment pas pu y avoir de meilleur endroit pour ma première victoire en DTM. »

Seulement au 30ème tour, Frijns réussit à dépasser Loïc Duval qui menait jusque-là. Le Français a débuté la course en pole position avec son Audi RS 5 DTM sur une piste initialement humide. « Lorsque vous menez pendant si longtemps, vous voulez gagner la course », a déclaré Duval. « Mais je me battais avec les pneus. Dans le premier relais, les pneus avant ont baissé, dans le second les pneus arrière. Avec le Push-to-Pass et le DRS, Robin a pu me rattraper et me dépasser juste avant la fin. J’ai pu suivre jusqu’à l’arrivée mais je n’ai jamais été assez proche pour attaquer sans risque. Qu’un Néerlandais gagne aux Pays-Bas est une belle histoire, mais demain je veux être en haut du podium. »

Nico Müller a défendu son avance au championnat des pilotes avec la troisième place lors de sa première course DTM en tant que père. Le Suisse est passé de la deuxième à la sixième place dans le premier tour. « J’étais coincé à côté de Robin (Frijns) », a déclaré Müller. « Quand on perd autant de places au départ, une troisième place reste un bon résultat. L’usure des pneus n’était pas aussi élevée que nous nous attendions tous. J’ai fait un super arrêt au stand qui m’a permis de dépasser René (Rast). Merci pour celui-là à l’équipe! Je suis très content pour les gars et aussi pour mon coéquipier Robin, qui a réussi sa première victoire à domicile – très bien méritée. Il a souvent montré qu’il pouvait le faire. Maintenant, il l’a enfin prouvé noir sur blanc. »

La quatrième place de la course du samedi est revenue à Mike Rockenfeller. Le vainqueur de l’année dernière s’est arrêté très tard, profitant des pneus plus frais pour se rapprocher de plus en plus du groupe de tête dans les phases finales. « C’était suffisant pour René (Rast), mais l’écart avec les trois premiers était un peu trop grand après le premier relais. »

René Rast de l’Audi Sport Team Rosberg a terminé cinquième samedi. « Ce fut une journée difficile pour moi », a déclaré le champion en titre. « En qualifications, j’ai commis une erreur sur mon meilleur tour. De la sixième place sur la grille, j’ai pris un bon départ, mais au final, les pneus ont laché, même si je les avais sauvés. Nous devons comprendre cela avant tout. »

Son coéquipier Jamie Green n’a pu démarrer la course qu’avec un retard dû à un problème de batterie. Le Britannique a dû se limiter à accumuler de l’expérience pour la deuxième course de dimanche.

Ferdinand Habsburg, huitième, a marqué pour la troisième fois des points pour l’équipe cliente WRT Team Audi Sport. L’Autrichien a brillé avec le quatrième meilleur temps des qualifications.

« Je ne m’attendais pas à ce que Robin gagne ici à Assen, où l’usure des pneus est généralement particulièrement élevée », a déclaré Dieter Gass, directeur d’Audi Motorsport. « Je suis d’autant plus heureux pour lui. Nous étions très préoccupés par les pneus avant cette course et avions même prévu deux arrêts aux stands pour certaines voitures. Mais avec la piste humide au début de la course, l’usure des pneus était moindre que prévu. Tous les pilotes ont réussi à passer avec un seul arrêt. Nous avons vu des courses fantastiques, la 14ème pole position consécutive pour Audi en DTM et une autre victoire 1-2-3-4-5. »

Photos : Audi