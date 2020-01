Lamborghini Veneno Roadster : un cauchemar pour un covering

La Lamborghini Veneno Roadster est une supercar très rare, produite à seulement 9 exemplaires (5 en Coupé). Quand on en possède une, on la bichonne et on en prend soin. Afin de préserver sa carrosserie avec de nombreux éléments en carbone apparent, l’idéal est de lui appliquer un film de protection transparent. Mais ce travail peut vite se transformer en cauchemar par celui qui s’en occupe. C’est que nous révèle cette vidéo du spécialiste britannique Topaz.

L’installation d’un film de protection transparent sur la carrosserie d’une supercar est une solution recommandée afin de préserver l’aspect neuf extérieur et se protéger de multiples agressions de la route (gravillons, fientes d’oiseaux, petites rayures, …).

La pose d’un tel film n’est pas à la portée de tout le monde et certains spécialistes comme Topaz se sont faits une bonne réputation en Angleterre en ayant recouvert de nombreuses supercars.

Avec la Lamborghini Veneno Roadster motorisée par un V12 de 6,5 litres développant 740 ch, la tâche est très difficile à cause de ses nombreux angles et pièces aérodynamiques. Ce modèle a une teinte noir mat avec des liserets verts.

Les process du covering comportent un nettoyage intégral et en profondeur du véhicule afin de se débarrasser de toutes saletés et poussières. Les roues sont débarrassées de la saleté et de la crasse. Les composants de la suspension sont nettoyés à la vapeur, tandis que les étriers de frein reçoivent un revêtement en céramique. Ensuite, les éléments des films de protection prédécoupés sont posés sur toute la carrosserie.

Une fois terminé, la Veneno est scrutée dans les moindres détails afin de livrer une voiture nettoyée et protégée efficacement. Le coût d’une telle opération dépasse les plusieurs milliers d’euros.

Photo / Vidéo : Topaz