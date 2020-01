Audi clôture l’année 2019 avec une croissance de ses livraisons de 1,8%

Malgré des conditions difficiles, Audi a augmenté ses livraisons aux clients pour 2019 avec environ 1 845 550 voitures représentant une augmentation de 1,8%. Dans les trois principaux marchés, la marque aux quatre anneaux a livré plus d’automobiles en 2019 que l’année précédente. En Chine, la société a établi un nouveau record avec un total de 690 083 véhicules livrés (+4,1%). Aux États-Unis, les livraisons se sont poursuivies au niveau très élevé de 2018 avec une augmentation de 0,4%. Et la demande en Allemagne a augmenté de 4,3%. Au mois de décembre 2019, la société a livré environ 176 000 voitures, soit 13,9% de plus qu’en décembre 2018.

« Après un premier semestre mitigé, nous avons réussi à rattraper le retard au second semestre », explique Hildegard Wortmann, membre du comité de direction en charge des ventes et du marketing chez AUDI AG. « En 2019, nous avons clairement montré le potentiel de notre marque et de notre portefeuille de jeunes modèles. Bien que les exigences qui nous seront imposées resteront élevées en 2020, nous avons fixé le cap pour une nouvelle croissance. »

En termes de gamme de modèles, Audi a augmenté ses livraisons dans le segment des SUV en 2019 de 46,2% par rapport à l’année précédente. Cela est principalement dû aux performances positives des Audi e-tron et Audi Q8, bien que les modèles ne soient disponibles que récemment dans toutes les régions principales. Le premier modèle de production à grande échelle entièrement électrique du constrcuteur a été lancé en Europe en mars 2019. Il est arrivé en Amérique du Nord au début de l’été et est disponible en tant que modèle importé en Chine depuis novembre dernier. Dans une comparaison entre les différents SUV électriques, l’Audi e-tron est le leader du marché en Allemagne, en Norvège, aux Pays-Bas, en Suède et en Autriche. Le modèle est également la toute première voiture électrique à recevoir le prix TOP SAFETY PICK+ aux États-Unis.

En Chine, Audi a livré en 2019 plus de véhicules que jamais : 690 083 automobiles représentant une augmentation de 4,1%. Audi a atteint un nouveau record de 71 487 voitures au mois de décembre (+9,0%). D’une part, la marque aux quatre anneaux a connu une croissance en année pleine 2019 pour les modèles premium A4 L produits localement (+3,0% avec 168 189 unités) et Q5 L (+17,0% avec 139 297 unités). En revanche, la demande du produit phare A8 L dans la catégorie luxe a eu un effet très positif avec 12 451 unités livrées (+21,6%). L’Audi Q2 L e-tron, la première voiture électrique produite localement, a également marqué une étape importante pour l’électrification de la gamme de modèles chinois au dernier trimestre de 2019. La production locale de l’Audi e-tron débutera d’ici la fin de 2020.

Aux États-Unis, Audi a de nouveau réalisé un volume élevé de livraisons en 2019 et a terminé l’année au niveau de l’année précédente avec un total de 224 111 automobiles livrées (+0,4%). Tout au long de l’année, les principaux moteurs de cette réussite ont été une fois de plus les nouveaux modèles premium, avec une demande en forte hausse pour chacun d’eux (Audi A6 : +68,6% avec 17 807 voitures, Audi A7 : +28,6% avec 4 955 voitures, Audi A8 : +85,3% avec 2963 voitures). En 2019, un modèle Q8 sur trois a été livré à un client aux États-Unis. Malgré de fortes ventes en décembre dans la région Amérique du Nord (+12,3% avec environ 29 000 véhicules), les livraisons pour l’année entière sont en légère baisse par rapport à 2018 (-1,8% avec environ 270 100 unités).

De nombreuses incertitudes politiques et économiques, des changements de modèle et les séquelles de la conversion au WLTP ont été des caractéristiques clés des activités d’Audi en Europe en 2019. Sur tous les modèles, les livraisons sur le vieux continent ont augmenté de 3,5% pour atteindre environ 769 650 unités sur l’année entière. Audi a réalisé une croissance significative au dernier trimestre, principalement en raison des effets de l’année précédente. La nouvelle Audi Q3 a donné une impulsion positive, avec des ventes en hausse de 55,5% avec 93 900 unités. Avec environ 19 550 modèles livrés, l’Audi e-tron a été extrêmement bien accueillie par les clients européens, avec plus du quart de ce nombre livré en Norvège. En Allemagne, le constructeur a terminé l’année avec une augmentation de 4,3% avec 271 613 unités.

