L’Audi A5 restylée passe entre les mains d’ABT Sportsline

Avec l’apparition en 2020 de la version restylée de la gamme Audi A5 (Coupé, Cabriolet, Sportback), le préparateur bavarois – spécialisé dans les modèles du Groupe Volkswagen et notamment Audi – présente ses optimisations de performances pour les différentes motorisations diesel et essence mais aussi des améliorations esthétiques.

En 2020, l’Audi A5 a été considérablement améliorée et mise à jour avec son dernier lifting dans toutes les versions de carrosserie. Outre les nouveaux phares, la calandre et les mises à jour technologiques, la nouvelle nomenclature du moteur a également été introduite. Un véritable point fort a été le 45 TDI extrêmement énergique, qui n’est malheureusement plus disponible sur les nouveaux modèles. Ses propriétaires peuvent désormais le rendre encore plus désirable avec une mise à niveau des performances via ABT Power. Au lieu des 231 ch (170 kW) et 500 Nm de série, la puissance passe via ABT Sportsline à 268 ch (197 kW) etle couple à 540 Nm. Cependant, ceux qui préfèrent l’un des derniers modèles : 40 TDI (190 ch / 140 kW) ou 45 TFSI (265 ch / 195 kW) peuvent bientôt s’attendre à bien plus. Les techniciens et les ingénieurs en logiciel du spécialiste allemand sont en train de finaliser le logiciel moteur correspondant pour le calculateur moteur ABT de haute technologie. Dès que les mises à niveau des performances seront entièrement développées et testées de manière approfondie, les informations seront alors communiquées

Pour un look particulièrement expressif, ABT Sportsline propose également un tout nouveau becquet arrière en carbone brillant. Grâce à son matériau high-tech, il est extrêmement léger et en même temps très robuste. Il souligne l’aspect dynamique de haute qualité du véhicule tout en offrant des caractéristiques aérodynamiques optimisées et une maniabilité encore plus sportive.

En ce qui concerne les jantes sportives, les propriétaires d’A5 peuvent actuellement choisir entre quatre modèles différents dans des tailles de 19 et 20 pouces chez ABT Sportsline. Les jantes ABT DR, ER-C, FR et GR sont peintes en noir, mais diffèrent par leur finition, leur géométrie et leurs caractéristiques.

La dynamique latérale de l’Audi A5 peut également être optimisée avec des ressorts de suspension réglables en hauteur. Ils facilitent l’abaissement sur tout le pourtour de 15 à 40 mm. La traction avant et la transmission quattro sont prises en compte, de même que les véhicules avec et sans commande d’amortissement électronique.

Photos : ABT Sportsline