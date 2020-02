L’Audi e-tron apporte le premier véhicule électrique moderne au « Fully Charged LIVE »

L’Audi e-tron a démontré le chemin parcouru par les véhicules électriques au cours du dernier quart de siècle, en livrant récemment le premier véhicule électrique moderne à «Fully Charged LIVE» à Austin, au Texas. L’e-tron a remorqué sous la pluie et le vent le véhicule électrique dans une remorque bâchée, pesant un total de 1 815 kg.

Audi Tulsa et Audi ONE, l’équipe de stratégie d’électrification d’Audi of America basée à Herndon, ont soutenu l’association entièrement bénévole Oklahoma Electric Auto Association pour amener un véhicule électrique (le GM EV1) au « Fully Charged LIVE », le transportant dans une grande remorque de Tulsa Tech basée à Tulsa (en Oklahoma) jusqu’au Circuit of the Americas, où l’événement a été organisé à 500 miles de là.

«Fully Charged LIVE» est un événement de deux jours lancé par l’acteur, présentateur et écrivain britannique Robert Llewellyn («Junkyard Wars» et «Red Dwarf»). L’événement d’Austin a présenté un éventail de plus de 100 véhicules électriques, des experts en mobilité et des influenceurs de l’énergie propre. Les plus de 3 500 participants ont eu l’occasion de voir bon nombre des derniers véhicules et technologies dans l’espace véhicule électrique et mobilité et ont profité de plus de 30 présentations et panels sur des sujets tels que la décarbonisation de l’énergie et le transport jusqu’à la réduction de la pollution.

À l’aide de chargeurs rapides compatibles CCS sur les réseaux de charge Electrify America et Francis Energy, l’Audi e-tron a pu recharger à 80% sa batterie en seulement 30 minutes avec un chargeur de haute puissance de 150 kW. Avec toutes les capacités que les clients attendent d’un SUV haut de gamme, l’Audi e-tron, équipée de série de la suspension pneumatique et de la transmission intégrale quattro, est conçue pour remorquer plus de 1 800 kg.

« Les véhicules électriques sont depuis longtemps une technologie communautaire, comme en témoigne l’initiative de l’Oklahoma Electric Auto Association pour amener ce véhicule emblématique à notre événement », a déclaré Chelsea Sexton, présentatrice américaine de «Fully Charged LIVE». Elle a ensuite ajouté : « Je suis reconnaissante aux équipes Audi et à Tulsa Tech pour leur soutien et j’étais ravi de monter dans l’Audi e-tron pour le voyage. »

« Nous voulions rendre hommage au véhicule électrique qui a tout déclenché, l’Audi e-tron qui a tracté la remorque lors de notre voyage de 500 miles de Tulsa à Austin », a déclaré Cody Thacker, directeur d’Audi ONE chez Audi of America. « Il est facile de devenir électrique aujourd’hui, et les capacités de l’e-tron montrent qu’il est plus que capable de parcourir la distance avec une remorque lourde, même par temps froid et venteux. Nous sommes reconnaissants d’avoir des partenaires comme Audi Tulsa qui fournissent le support et la logistique et rendent ce road trip possible. »

L’Audi e-tron est le premier véhicule Audi tout électrique disponible en Amérique du Nord, commercialisé en mai 2019. Développant jusqu’à 408 chevaux et 660 Nm en mode boost, l’Audi e-tron est capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en 5,5 secondes.

Photos : Audi