L’avenir de Porsche Motorsport suite à la crise du coronavirus

Dans une interview, Pascal Zurlinden, directeur général de Porsche Motorsport, explique comment les pilotes restent en forme pendant le temps sans course, ce qui remet en cause le report de nombreuses courses et pourquoi il est enthousiasmé par la course virtuelle.

Pascal, quelle est la situation chez Porsche Motorsport pendant la phase actuelle du coronavirus?

Avant tout, la santé de nos employés, de leurs familles et de nos partenaires est une priorité absolue. Cependant, le travail continue à Weissach, bien que beaucoup de nos ingénieurs travaillent à domicile. Les travaux de développement de nos projets d’usine se poursuivent. Dans certains cas, les ingénieurs du sport automobile accompagnent leurs collègues de production dans le développement de voitures de route. Nous ne pouvons pas encore prédire quand la vraie course automobile reprendra sur les circuits. Pour le moment, nous sommes assis sur le siège passager et devons simplement attendre d’autres mises à jour. Cependant, une fois que nous aurons le feu vert, nous serons parfaitement préparés. La situation est un peu différente en ce qui concerne le soutien de nos programmes sportifs clients. Sans événements de course, la demande de service et de pièces de rechange a bien sûr considérablement diminué.

Comment le sport automobile va-t-il continuer une fois la crise terminée?

La course automobile est un élément fondamental de l’ADN de Porsche. Nous sommes le seul constructeur qui a engagé chaque année des voitures d’usine ou des voitures clientes au Mans depuis 1951. Porsche poursuit le sport automobile par principe. Cela ne changera pas. Nous ne pouvons pas encore dire à quoi ressemblera tout le paysage de la course automobile après le Covid-19.

De nombreuses entreprises apprennent actuellement à apprécier les moyens de communication modernes, comme le téléphone ou la vidéoconférence. À long terme, cela peut également conduire à repenser. Porsche Motorsport augmentera-t-il l’utilisation de ces outils une fois la crise du coronavirus terminée?

Nous constatons que ces méthodes peuvent être très efficaces. Toutes les vidéoconférences ne peuvent pas remplacer une réunion en face-à-face, mais je soupçonne qu’à l’avenir, nous pourrons créer plus d’occasions de travailler depuis le bureau à domicile. Je fais beaucoup de travail à domicile en ce moment. Ce n’est pas un problème du tout de maintenir un échange animé avec les ingénieurs ou les pilotes. Je pense que dans une certaine mesure, le monde du travail sera changé définitivement en raison des outils modernes et des expériences que nous avons maintenant.

Comment les pilotes restent-ils en forme pendant ce temps sans course?

Nous avons organisé un camp de remise en forme en février et nous avons vu que toute notre équipe de pilotes était en pleine forme. Nos médecins et physiothérapeutes ont élaboré des programmes individuels pour chaque pilote. Sur cette base, les pilotes font leurs entraînements à la maison pour maintenir leur condition physique du mieux qu’ils peuvent. Ils doivent le faire parce que lorsque la saison de course reprendra, nous devrons faire face à des mois très intenses.

Le report de nombreuses courses, dont les deux courses de 24 heures au Mans et au Nürburgring, signifie qu’il y aura probablement un grand nombre d’événements dans la seconde moitié de l’année – souvent avec des dates qui se chevauchent. Comment Porsche Motorsport va-t-elle gérer cela?

Nous sommes en contact étroit avec les responsables de la série de course et avec l’organe directeur de la FIA. À l’heure actuelle, chaque série de courses tente de trouver une solution pour disputer le plus grand nombre possible de courses prévues plus tard cette année. Naturellement, il y aura des dates contradictoires. La situation change presque quotidiennement. On ne sait pas encore combien d’événements peuvent encore avoir lieu cette année. Mais à cet égard, je suis sûr que les calendriers de courses individuelles seront bien coordonnés. Nous sommes en contact régulier avec nos collègues concurrents. Nous sommes tous dans le même bateau. Chez Porsche, nous parlons souvent de notre famille de sport automobile. De nos jours, cependant, il devient de plus en plus évident que le sport automobile est en effet comme une famille – assez indépendant des marques et de la concurrence sur les circuits. Une chose est maintenant certaine : dès que la course reprendra, les fans auront droit à beaucoup d’action – week-end après week-end.

Quelle est la gravité de l’annulation des pré-tests du Mans sans date alternative?

Nous disputerons Le Mans pour la première fois cette année avec la nouvelle Porsche 911 RSR-19. Évidemment, le pré-test aurait aidé aux préparatifs, mais nous nous sommes déjà largement familiarisés avec le fonctionnement de la nouvelle voiture en FIA WEC et en Amérique du Nord. Par conséquent, nous avons une mine d’informations que nous pouvons analyser encore plus en profondeur pendant ce temps sans course. Nous ne nous attendons pas à ce que cela entraîne un désavantage concurrentiel. Corvette met également en service une toute nouvelle voiture. Tous les autres rivaux doivent s’adapter à une nouvelle génération de pneus – nous sommes donc tous dans une situation similaire cette année. Cependant, il reste quelques questions sans réponse. Par exemple, repousser les 24 Heures du Mans à septembre pose de tous nouveaux défis concernant les conditions climatiques. À la fin de l’automne, nous devrons courir plus longtemps dans le noir par rapport à la date d’origine de juin. Mais encore une fois, nous sommes tous dans le même bateau.

Le projet de Formule E est actuellement en pause forcée. Depuis mars, les courses de Formule E sont suspendues pour une durée indéterminée. Il est actuellement difficile de savoir si les courses pourront avoir lieu. Quelle est la position de Porsche Motorsport et qu’est-ce que cela signifie pour l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E?

Nous soutenons pleinement la décision prise par la FIA et la Formule E de suspendre temporairement la saison de Formule E en raison de la propagation du coronavirus. Acquérir de l’expérience est d’une importance cruciale au cours de l’année recrue de l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E et naturellement, nous regrettons que les courses de Formule E prévues aient dû être suspendues. Cependant, comme déjà mentionné, la santé de nos employés, de la communauté de la Formule E et des gens du monde entier a la plus haute priorité. Nous espérons que la situation s’améliorera bientôt. En principe, nous serions ravis de rattraper le retard sur les courses suspendues jusqu’à présent, ou de détenir des doublés, à condition que la Formule E et la FIA croient que c’est possible. Cependant, les préparatifs de la saison 2020/2021 ne doivent pas souffrir et ont une priorité élevée pour nous.

Dans le football professionnel, certains clubs réduisent les salaires de leurs joueurs. Est-ce que Porsche fera de même avec ses pilotes?

Non. Si la saison des courses automobiles 2020 recommence après la crise, nos pilotes seront très occupés. Leurs heures de travail ne seront pas inférieures à celles des autres années. Au contraire: le stress sera énorme, donc nous ne réduirons pas les salaires de nos pilotes.

Porsche a-t-elle réduit son programme de sport automobile?

Non, nous n’avons annulé aucun de nos programmes de sport automobile, mais bien sûr, nous sommes tous tenus de maintenir nos coûts aussi bas que possible. Nous sommes déjà extrêmement efficaces chez Porsche Motorsport et nous intensifierons nos efforts à cet égard.

Les constructeurs de voitures de course comptent sur des chaînes d’approvisionnement fonctionnelles. Les matériaux spéciaux tels que le carbone se raréfient, car les fournitures italiennes ne sont actuellement pas disponibles. Quelle est la situation chez Porsche?

Nous ne testons pas pour le moment, nous construisons à peine de nouvelles voitures et les clients commandent moins de pièces pendant les temps libres. Cela signifie que la demande pour ces matériaux est plus faible que d’habitude. Nos entrepôts à Weissach sont bien approvisionnés, nous n’avons donc aucun problème à cet égard.

Sans courses réelles, la Porsche Mobil 1 Supercup est actuellement sous une série de courses vituelles. Quelles sont vos impressions?

Nous sommes très enthousiasmés par la réponse et le niveau des courses sur simulateur. Parallèlement à la TAG Heuer Porsche Esports Supercup, nous avons récemment lancé la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition en collaboration avec iRacing. Il est fascinant de voir comment les pilotes de notre équipe se comparent aux meilleurs pilotes de sim du monde. De plus, nous offrons une excellente plate-forme à nos équipes et à nos pilotes de cette coupe internationale unique pour rendre ce temps sans course intéressant pour leurs fans et sponsors. Notre équipe Porsche Mobil 1 Supercup assure actuellement la liaison entre les équipes et les pilotes de Supercup actuels, d’une part, et la scène des courses de sims, d’autre part. Cela fonctionne avec brio.

Les pilotes du Team TAG Heuer Porsche Formula E, Neel Jani et André Lotterer, prennent le départ de l’ABB Formula E Race at Home Challenge. Les courses Esports auront lieu probablement durant neuf samedi (la première course ayant eu lieu le 18/04/2020), avec tous les pilotes et les équipes. Comment Porsche voit-elle cette série Esports?

L’Esport offre une bonne opportunité aux pilotes de Formule E de s’affronter durant cette période sans épreuve de course. Les courses virtuelles connaissent actuellement un boom. C’est donc une étape positive pour la Formule E de s’impliquer ici. Dans l’ensemble, l’Esport nous permet de prendre contact avec le jeune public cible qui est à l’aise dans le monde numérique. Cela renforce également l’esprit d’équipe au sein de la communauté de Formule E en ces temps difficiles.

En raison du problème du coronavirus, il y a des retards dans l’annonce de tout futur règlement technique en FIA ​​WEC. Cela a-t-il un effet potentiel sur l’intérêt de Porsche pour la nouvelle plate-forme prototype LMDh?

Je pense que nous aurons des informations plus détaillées sur la future réglementation dans les prochaines semaines – les retards ne seront pas trop longs. Nous n’entrerons dans une analyse détaillée en interne qu’après avoir reçu l’annonce. Notre membre du conseil d’administration en charge de la R&D, le Dr Michael Steiner, a donné un mandat clair pour examiner attentivement ces règles. Nous allons voir à quel point le LMDh pourrait être intéressant pour nous et combien d’efforts cela nécessiterait. Porsche est bien sûr intéressé à pouvoir concourir pour des victoires globales, par exemple au Mans et à Daytona, mais cela ne devrait pas être mal interprété. Nous ne savons toujours pas si nous mettrons en œuvre un programme de travaux LMDh à l’avenir.

Si Porsche devait décider de concevoir un prototype conforme à la nouvelle réglementation LMDh, est-il possible que la voiture soit disponible pour les clients? Et la course GT se poursuivra-t-elle aux côtés d’un engagement LMDh?

Je suis certain que le sport GTE continuera en FIA ​​WEC. Les véhicules sont homologués pour trois ans, il n’y a donc rien contre la concurrence avec les voitures actuelles. Il reste à voir si ce sera dans la catégorie GTE-Pro à long terme. Cependant, la catégorie GTE-Am est définitivement en bonne forme et le nombre d’inscriptions est en plein essor. Nous verrons certainement ces voitures sur les circuits pendant encore quelques années. Nous devrons voir s’il y aura une voiture LMDh pour les clients. Si le cadre financier est bon, il n’y a aucune raison de ne pas le faire.

Le règlement technique de la Formule E a été modifié en raison de la crise des coronavirus. Comment Porsche envisage-t-elle de retarder la Gen 2 EVO pour la saison 2021/2022?

Nous soutenons pleinement la modification des règlements techniques et le retard concomitant du lancement de la Gen 2 EVO à la saison 8. La situation actuelle est difficile pour toutes les parties concernées. Il est crucial pour toutes les parties prenantes d’assurer l’avenir collectif du sport. Par conséquent, nous saluons cette mesure collective. Le contrôle des coûts est également important et compréhensible dans la situation actuelle.

