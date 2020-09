La boîte de vitesses PDK désormais disponible dans la gamme Porsche 718

Les modèles Porsche 718 équipés de moteurs boxer six cylindres de 4,0 litres peuvent désormais également être commandés avec la transmission à double embrayage Porsche à sept rapports (PDK). Les variantes Boxster et Cayman de la Porsche 718 GTS 4.0, ainsi que les modèles 718 Spyder et 718 Cayman GT4, sont désormais également disponibles avec une transmission automatique. Avec la boîte de vitesses PDK, il n’y a aucune interruption de l’accélération lors des changements de rapport. Cela augmente le confort des changements de vitesse et améliore les valeurs d’accélération. Par rapport aux modèles 718 à transmission manuelle, les modèles GT de 420 ch (309 kW) – les 718 Spyder et 718 Cayman GT4 – accélèrent désormais de 0 à 100 km/h une demi-seconde plus rapidement, en 3,9 secondes. Ils atteignent la barre des 200 km/h en 13,4 secondes (0,4 seconde plus rapide). Les 718 Cayman GTS 4.0 et 718 Boxster GTS 4.0, tous deux de 400 ch (294 kW), améliorent également le 0 à 100 km/h d’une demi-seconde à 4,0 secondes, puis atteignent la barre des 200 km/h en 13,7 secondes (0,4 seconde plus rapide par rapport à la transmission manuelle).

Dans les modèles 718 GTS 4.0, le pack Sport Chrono de série adapte les caractéristiques de changement de vitesse de la PDK en fonction des quatre modes de conduite différents (Normal, Sport, Sport Plus et Individuel). En mode Sport, elle fonctionne avec des changements de vitesse plus rapides, rétrograde plus tôt avec la gestion automatique des rapports et prend en charge une accélération optimale avec des points de changement de vitesse ultérieurs. Le mode Sport Plus, encore plus athlétique, est conçu pour des performances maximales et exploite pleinement les réserves de régime du moteur boxer à six cylindres atmosphérique. Le Launch Control est également intégré au mode Sport Plus, qui active un départ automatique.

Le bouton Sport Response situé au centre du sélecteur de mode permet au conducteur d’activer les performances maximales du moteur et de la transmission pendant 20 secondes, quel que soit le mode de conduite actuel. Cette fonction inspirée du sport automobile facilite les manœuvres de dépassement spontanées.

Sur les modèles phares 718 Spyder et 718 Cayman GT4, le mode de conduite présente une caractéristique typique des variantes GT : il peut être programmé pour des performances maximales à l’aide du bouton PDK Sport. Un levier de sélection automatique, qui fait écho au design de celui de la 911 GT3 type 991.2, souligne l’expérience GT chargée d’émotion. Le septième rapport de la boîte PDK a un rapport plus court dans tous les 718 dérivés du moteur atmosphérique de quatre litres.

De plus, les versions PDK des 718 Spyder et 718 Cayman GT4 bénéficient des améliorations apportées à leur différentiel arrière à verrouillage mécanique : en modes traction et dépassement, cela permet d’atteindre des valeurs de blocage de 30 et 37% contre 22 et 27% avec la transmission manuelle. Cela a un effet positif sur la dynamique longitudinale et latérale ainsi que sur la traction et augmente le plaisir de conduire.

Photos : Porsche