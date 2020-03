Le line-up Bugatti le plus cher et le plus exclusif du monde

Au siège historique à Molsheim, le constructeur français d’automobiles de luxe présente pour la première fois l’ensemble de sa gamme actuelle de performance. Pour ce rendez-vous unique, les hypercars, donc la Chiron Pur Sport, la Centodieci, la Chiron Super Sport 300+, La Voiture Noire, la Divo et la Chiron Sport ont pris place devant le Château St. Jean à Molsheim.

La Bugatti Chiron Pur Sport : une voiture hypersportive légère et agile

Récemment, Bugatti a présenté le tout nouveau membre de la famille des Chiron – une famille limitée à seulement 500 exemplaires. Une voiture hypersportive sans compromis, qui montre encore plus d’agilité et de dynamisme dans les virages. Ce modèle pur et extrême est limité à 60 exemplaires avec un prix unitaire de 3 millions d’euros hors taxes.

Bugatti Centodieci : Une petite série exclusive dans un style d’exception

L’édition spéciale de la Centodieci est limitée à dix exemplaires. La marque de luxe française réinterprète la supersportive historique EB110 des années 1990. Avec une puissance de 1600 ch, cette voiture hypersportive coûte 8 millions d’euros hors taxes.

Bugatti Chiron Super Sport 300+ : la voiture de série la plus rapide du monde

L’été dernier, Bugatti a battu le record mondial de vitesse avec la Chiron Super Sport 300+. Elle est la première voiture de série à dépasser le seuil mythique des 300 miles à l’heure (482,80 km/h). Peu après, Bugatti a vendu 30 exemplaires de la Chiron Super Sport 300+ pour un prix unitaire de 3,5 millions d’euros hors taxes.

Bugatti La Voiture Noire : un exemplaire unique

Avec La Voiture Noire, Bugatti a conçu une hypersportive unique pour un passionné de la marque. C’est le modèle Grand Tourisme par excellence. Le coupé réussit l’exploit d’offrir le confort d’une berline de luxe et la puissance d’une hypersportive. Modèle exclusif, La Voiture Noire est un hommage au modèle éponyme disparu depuis la Seconde Guerre mondiale : la Type 57 SC Atlantic. Ce modèle unique est la voiture contemporaine la plus chère de tous les temps avec un prix de 11 millions d’euros hors taxes.

Bugatti Divo : conçue pour les virages

Plus légère, plus agile et encore plus exclusive que la Chiron, la Divo est conçue pour dévorer les virages. Limitée à seulement 40 exemplaires, la Divo offre des performances accrues en matière d’accélération latérale, de maniabilité et de comportement en courbe pour un prix unitaire de 5 millions d’euros hors taxes. Elle est équipée du moteur mythique Bugatti W16 de 8 litres de cylindrée et 1 500 ch de puissance.

Bugatti Chiron Sport : luxueuse et sportive

Conçue pour le quotidien, la Chiron Sport marie luxe et sportivité. Avec une excellente maniabilité et une agilité impressionnante, ce coupé maintient cependant son élégance et son confort. Le prix unitaire commence à 2,65 millions d’euros hors taxes.

Photos : Bugatti