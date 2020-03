Report des 24 Heures du Mans aux 19 et 20 septembre 2020

Suite à l’évolution sanitaire liée à la pandémie du coronavirus et des restrictions en France et dans le Monde, l’ACO (Automobile Club de l’Ouest) organisant les 24 Heures du Mans, a décidé de reporter la 88ème édition des 24 Heures du Mans, en concertation avec le Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC et la Fédération Internationale Automobile (FIA). Prévue initialement les 13 et 14 juin 2020, la plus grande course d’endurance au monde est reportée les 19 et 20 septembre 2020 afin de notamment suivre les performances des Porsche 911 RSR.

Avec le report des 24 Heures du Mans, le calendrier des courses du championnat FIA WEC est chamboulé avec une mise à jour à venir, tout comme les calendriers de l’European Le Mans Series (ELMS), la Michelin Le Mans Cup et les Ligier European Series. Ces informations seront officialisées ultérieurement tout comme le déroulé précis de la 88e édition des 24 Heures du Mans 2020.

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest a déclaré : « Reporter les 24 Heures du Mans 2020, initialement prévues les 13 et 14 juin, s’avère aujourd’hui la solution la plus adaptée aux circonstances sanitaires exceptionnelles que nous traversons tous actuellement. Avant toute chose, je tiens à demander à chacun de ne prendre aucun risque pour soi, les siens et les autres. Il s’agit aujourd’hui de stopper la propagation de ce virus. Je souhaite aussi avoir une pensée chaleureuse pour tous les personnels médicaux mobilisés pour la santé de tous. Le report des 24 Heures du Mans ces 19 et 20 septembre 2020 implique des modifications dans nos différents calendriers et nos différents championnats (WEC, ELMS, Michelin Le Mans Cup…), qui seront annoncées prochainement. Nous mettrons tout en œuvre pour assurer sécurité et qualité de nos événements. Concurrents, partenaires, fans, médias, services médicaux, équipes d’organisation, commissaires, nous faisons équipe ensemble, plus que jamais. »

Gérard Neveu, Directeur général du FIA WEC et ELMS : « Dans ce contexte, le report des 24 Heures du Mans 2020 est la bonne décision. Nous travaillons désormais sur une adaptation en conséquence, de nos calendriers WEC et ELMS pour les éditions en cours ainsi que la future saison 9 2020-2021 du FIA WEC qui devait débuter en septembre prochain. Nous vous communiquerons très prochainement toutes ces informations ».

Les billets actuels seront valables pour la date de report des 19 et 20 septembre 2020, sans nécessité d’échange. Pour les personnes indisponibles les 19 et 20 septembre, les billets seront remboursés via ce formulaire de remboursement.

