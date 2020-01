Le PDG d’Audi prédit une hausse du prix des voitures à cause des véhicules électriques

Avec le fort développement des véhicules électriques, le prix de l’ensemble des voitures neuves – dont celles de la marque aux quatre anneaux – pourrait fortement augmenter d’ici 4 à 5 ans, comme le prédit Bram Schot l’actuel PDG d’Audi.

En effet, les importants investissements réalisés par les constructeurs automobiles afin de développer de nouveaux véhicules entièrement électriques doivent être récupérés en faisant des bénéfices touchant toutes les voitures : électriques, essence, diesel et hybrides. Les voitures thermiques sont les plus rentables et l’augmentation de leur prix de vente permettra de garder le niveau des bénéfices non possible avec les seuls véhicules électriques.

Les ventes de voitures à moteur traditionnel commencent à diminuer et cette baisse va prochainement s’accélérer avec les développement des modèles hybrides et électriques.

L’actuel patron d’Audi, le Néerlandais Bram Schot (58 ans), va quitter la société le 31 mars 2020 (remplacé le 1er avril 2020 par Markus Duesmann) et il commence à dévoiler ses pensées pouvant être tabou dans le climat actuel où les véhicules électriques ne font pas l’unanimité chez les constructeurs et notamment auprès des client qui subissent cette généralisation. Il s’est ainsi confié au média hollandais Telegraaf à ce sujet.

« Une voiture électrique coûte désormais plus cher, mais les prix des voitures à essence et diesel augmentent également. D’ici quatre ans environ, ce sera de 3 000 à 5 000 euros de plus », explique Bram Schot

Il s’attend également, sans mentionner de noms spécifiques, à ce qu’un certain nombre de marques de voitures disparaissent, ces dernières ne pouvant pas financer le virage vers le 100% électrique.

Cela explique certaines alliances entre constructeurs automobiles afin de se partager les coûts de développement ou s’échanger des technologies.

Il a ajouté : « Il faut désormais être ouvert à toutes les technologies comme l’hybride et l’hydrogène » via la pile à combustible. « Le nombre de modèles par marque va diminuer. Parce que nous augmenterons considérablement la complexité en introduisant l’électrification, les modèles à combustion disparaîtront également. », a-til ajouté.

Photos : Audi