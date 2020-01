Pack aérodynamique pour l’Audi SQ8 par ABT Sportsline

Après la préparation moteur, ABT Sportsline a développé un kit carrosserie spécifique pour l’Audi SQ8 mettant en avant sa sportivité, couplé à une suspension dynamique, de nouvelles jantes allant jusqu’au 23 pouces et un système d’échappement améliorant la sonorité du moteur V8 TDI de 510 ch et 970 Nm.

ABT Sportsline propose désormais un pack aérodynamique complet pour le SUV coupé de la marque aux quatre anneaux. Une préparation complète est ainsi disponible, avec comme première étape l’amélioration des performances du moteur V8 TDI de 4,0 l via la calculateur ABT Engine Control. La puissance d’origine de 435 ch (320 kW) passe après un passage à Kempten à 510 ch (375 kW). Le couple augmente également, passant de 900 à 970 Nm. En conséquence, le 0 à 100 km/h passe de 4,8 à 4,6 secondes.

Afin d’aller plus loin, un échappement sur mesure a été conçu avec 4 sorties parfaitement intégrées dans la nouvelle jupe arrière du kit carrosserie aérodynamique. Ce dernier est également composé d’une nouvelle jupe avant et d’un becquet arrière siglé ABT.

Les jantes sport ABT sont disponibles en trois versions différentes : le modèle GR, en noir brillant ou noir mat, la jante HR Aero en fumé foncé et la jante HR-F en argent foncé. Tous les modèles sont disponibles en 22 pouces. La version HR-F est également proposée en 23 pouces en fumé foncé et argent foncé.

La dernière modification concerne la suspension pneumatique retravaillée offrant un centre de gravité plus bas pour l’Audi SQ8. Trois modes sont disponibles : confort, dynamique et chargement. Le premier mode abaisse la suspension de 25 mm, le second de 15 mm et le dernier amène le SUV sportif proche du sol à -65 mm par rapport au mode confort d’origine.

Photos : ABT Sportsline