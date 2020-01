Le PDG de Bugatti roule quotidiennement en Porsche Panamera

Vous pensiez peut-être que le PDG de Bugatti, Stephan Winkelmann, conduit tous les jours une Bugatti en tant que voiture de fonction. Et bien non! C’est plutôt une Porsche Panamera Sport Turismo tout en appréciant les Audi RS.

Chaque Bugatti construite est destinée à un moment ou à un autre à être vendue à un client. Bien que Bugatti ait plusieurs modèles en stock qui ne seront pas vendues, le PDG de Bugatti n’a pas de Bugatti de fonction. Cela reviendrait trop cher et serait irréaliste pour un usage professionnel au quotidien et y travailler.

Il lui arrive cependant de conduire à de nombreuses reprises des modèles de la marque afin de les essayer et se faire un avis sur les nouveautés.

Lors d’une interview au média Autopcar, il a déclaré pouvoir piocher dans les catalogues des marques du Groupe Volkswagen, en ayant choisi pour cette année (il change de voiture chaque année) une Porsche Panamera Sport Turismo servant de bureau mobile au quotidien et lui permettant d’aller partout même lors de mauvais temps et de fort trafic routier.

Ayant beaucoup travaillé pour Audi lorsqu’il était à la tête de Lamborghini et d’Audi Sport, il aime également les modèles Audi RS.

Photos : 4Legend.com / Bugatti / Porsche