Porsche a posé un défi à Rimac pour une future supercar

Rimac, le petit constructeur automobile croate, a su s’imposer sur le marché des supercars entièrement électriques et en tant que fournisseur de groupes motopropulseurs électriques pour différents constructeurs automobiles comme Porsche qui possède 15,5% du capital. Récemment, Rimac a reçu une demande importante et urgente de Porsche pour un futur véhicule sportif électrique.

Rimac s’est fait connaître du grand public par sa première supercar électrique, la Rimac Concept one qui a été détruite accidentellement en juin 2017 par l’un des anciens animateurs de Top Gear : Richard Hammond.

Depuis, ses dernières innovations et réalisations ont été présentées au salon automobile de Genève. Lors de la prochaine édition, Rimac présentera la version définitive de son hypercar électrique de 1914 ch : la Rimac C_Two.

En 2018, Porsche a intégré le capital de la société croate à hauteur de 10 % puis plus récemment à 15,5 %. Aujourd’hui, son fondateur ne détient plus que 43 % du capital, le reste étant partagé entre Hyundai et un fabricant de batteries chinois.

Suite à une interview d’Automotive News Europe avec Mate Rimac, ce dernier a confirmé une collaboration actuelle avec Porsche dans laquelle Rimac doit relever un énorme défi sans en dire d’avantage : « C’est une nouvelle voiture que nous développons. Améliorez-la. Vous avez trois mois. »

En résumé, Porsche a confié une tâche impossible aux spécialistes de motopropulseurs électriques .

Mate Rimac a confirmé qu’il ne s’agissait pas d’une évolution de la Porsche Taycan. Il s’agit surement d’un autre véhicule qui serait plus exclusif, sportif et fabriqué en petite série.

Avec cette collaboration, la petite entreprise espère devenir un fournisseur de rang 1 spécialisé dans la technologie électrique, le prototypage et la fabrication de petites séries de véhicules.

Photos : 4Legend.com