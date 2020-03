Le pneu Pirelli Cinturato P7 fête ses 70 ans

Le pneu été Pirelli Cinturato célèbre en 2020 ses 70 ans. Il a vu le jour en plein essor de la mobilité de masse, et après sept décennies de développement technique continu, le lancement du dernier Pirelli Cinturato P7 est imminent. Le développement de pneumatiques intelligents connectés au réseau 5G se poursuit à un rythme soutenu, et le nouveau Cinturato P7 se prépare pour l’avenir de la mobilité, notamment dans ce que l’on appelle aujourd’hui les « villes intelligentes ».

Plus sûr et plus efficient

La nouvelle génération du Cinturato P7 met en évidence les caractéristiques essentielles pour les usagers de la route au quotidien : la sécurité et l’efficience. Ce pneu concilie des exigences apparemment contradictoires, telles que les performances sur route mouillée et la faible résistance au roulement. Cette technologie, qui profite à la fois aux conducteurs et aux constructeurs automobiles, est le fruit d’un intense programme de recherche et de développement des ingénieurs de Pirelli. Ce nouveau pneumatique pour les véhicules premium, tout en conservant les performances de son prédécesseur sur sol sec, améliore l’ensemble de la conduite sur sol mouillé et la résistance à l’aquaplanage. Le freinage sur sol mouillé, en particulier, fait un pas en avant, puisqu’il faut jusqu’à quatre mètres de moins pour s’arrêter à partir de 100 km/h. Les innovations introduites par les ingénieurs de Pirelli améliorent également le confort acoustique (grâce à la réduction du bruit de la route) et le confort de conduite, le nouveau pneumatique étant désormais capable de mieux absorber les irrégularités de la route. La durée de vie globale des pneumatiques augmente de 6 %, ce qui signifie que les conducteurs peuvent rouler plus longtemps avant de changer de pneumatiques. Soulignant l’efficacité du nouveau Cinturato P7, la résistance au roulement diminue d’une classe grâce à une réduction de 12 %, améliorant la consommation de carburant de 4 % (en cycle WLTP) et réduisant les émissions de CO2. Le nouveau P7 peut également bénéficier des autres innovations de Pirelli, telles que Run Flat et Seal Inside, qui permettent aux automobilistes de continuer à rouler même après une crevaison. Il y aura également une version Elect, qui identifie les pneumatiques Pirelli spécialement conçus pour les véhicules électriques ou les hybrides rechargeables.

Prêt pour la mobilité durable avec la 5G

Le nouveau Cinturato P7 fait également partie du programme de recherche « Cyber » de Pirelli, l’entreprise italienne étant pionnière dans la connexion d’un pneumatique au réseau 5G. Cette technologie est actuellement en cours de développement pour une utilisation future dans les « villes intelligentes ». Pirelli a été la première entreprise mondiale de pneumatiques à partager les informations recueillies par le biais de pneumatiques intelligents sur le réseau 5G. Ces informations sont d’autant plus pertinentes que le pneumatique est la seule partie du véhicule à entrer en contact direct avec la route, avec la possibilité d’avertir les usagers de situations potentiellement dangereuses, comme l’aquaplanage. Dans un avenir proche, l’infrastructure de télécommunications 5G sera en mesure de collecter toutes ces informations recueillies par les pneumatiques, et d’informer les autres véhicules des situations changeantes, améliorant ainsi directement la sécurité routière. Cette technologie fait du pneumatique un outil de communication important, qui peut profiter à l’écosystème des transports, en contribuant activement à la mobilité future et aux systèmes de conduite autonome.

Une histoire de sécurité et de technologie datant des années 1950

Il y a soixante-dix ans, les ingénieurs de Pirelli ont testé le premier prototype d’un pneumatique innovant qui a donné naissance à une famille entière. À l’époque, il ne s’appelait pas encore Cinturato, mais il cachait sous la bande de roulement une véritable révolution industrielle. Tout au long de l’histoire de la fabrication des pneumatiques, il y a eu relativement peu de changements radicaux, mais l’un d’eux a été sans aucun doute l’introduction des pneumatiques radiaux que Pirelli a mis au point en utilisant des renforts textiles et métalliques. Ce « nouveau pneumatique fabuleux avec sa propre ceinture de sécurité à l’intérieur » – comme décrit à l’époque par le département marketing de Pirelli – a ensuite équipé les plus importants véhicules de son époque. Dès le début, le pneumatique « 367 » a été choisi par des fabricants tels que Lancia, mais la prochaine évolution de ce pneumatique phare permettra au Cinturato d’équiper les véhicules les plus prestigieux. Avec l’introduction des pneus Cinturato CA67, CN72 et CN73, Pirelli a inventé le concept de pneumatique sportif pour la route – qui était nécessaire pour fournir autant d’adhérence que possible aux supercars de l’époque comme les Ferrari 250 GT et 400 Superamerica, les Lamborghini 400GT et Miura, les Maserati 4000 et 5000. Le CN12 a marqué le début des pneumatiques à profil bas, capables d’offrir encore plus de performances. L’histoire ne s’arrête pas là, avec l’introduction du CN36, conçu pour les véhicules de route mais qui a également marqué le monde du rallye. Grâce à cette expérience, d’autres évolutions du Cinturato telles que le CN54 ont vu le jour par la suite.

Du premier Cinturato P7 AU P Zero

Au milieu des années 1970, la grande révolution dans la famille Cinturato s’est fait sentir. Créé pour le rallye, et plus particulièrement pour les Lancia Stratos, le premier Cinturato P7 intégrait des innovations révolutionnaires telles qu’une ceinture en nylon à zéro degré et surtout un profil taille basse. Les premiers véhicules à l’adopter sur la route furent la Porsche 911 Carrera Turbo, la Lamborghini Countach et la De Tomaso Pantera. Le P7 a été rapidement suivi par le P6 : un pneumatique moins sportif, mais avec un plus large éventail d’applications potentielles. Puis il y a eu le P5, créé spécialement pour Jaguar, qui avait demandé à Pirelli le pneumatique le plus silencieux possible avec un confort de conduite maximal. Dans les années 1980, les P600 et P700 sont nés, successeurs respectifs des P6 et P7. Ces derniers prônaient l’amélioration de la sécurité, et notamment une meilleure adhérence sur sol mouillé. Dans les années 1990, les P6000 et P7000 sont arrivés sur le marché, améliorant encore la sécurité et les performances. Entre-temps, les ingénieurs de Pirelli avaient travaillé sur une autre révolution, celle d’équiper la puissante voiture de rallye : la Lancia S4. Cette « bête » avait besoin de pneumatiques sur mesure pour faire face à la puissance brutale qu’elle était capable de générer, et c’est ainsi que le P Zero est né. Il s’agit là d’une toute autre histoire…

Renaissance du P7

En 2009, le nom du Cinturato P7 a fait un retour en force, en mettant en avant sa capacité à réduire la consommation de carburant ainsi que les émissions nocives. Le Cinturato P7 met également en avant l’utilisation de matériaux écologiques et l’amélioration de la tenue de route et du freinage. La famille s’est agrandie avec l’introduction des versions Winter et All Season, qui font toujours partie de la gamme aujourd’hui, et qui ont obtenu plus de 400 homologations. Cela démontre que le pneu Pirelli Cinturato P7 a toujours été un favori des constructeurs automobiles, grâce aussi à sa capacité à suivre les dernières tendances automobiles. Le Cinturato P7 a suivi toutes les innovations qui ont changé la donne ces dernières années : l’électronique, les systèmes d’assistance à la conduite, les véhicules hybrides et électriques. Aujourd’hui, le nouveau Cinturato P7 s’appuie sur cet héritage et se lance avec déjà 60 homologations au compteur. Plus que jamais, il met en avant les deux principes directeurs qui ont marqué son développement depuis les années 1950 jusqu’à aujourd’hui : la sécurité et l’efficience.

Photos : Pirelli