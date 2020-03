Rendus de la nouvelle Audi RS 3 Sportback

Avec la présentation récente de la 4ème génération de l’Audi A3, des questions se posent sur le futur modèle sportif de la gamme : le RS 3 de 3ème génération. Le moteur 5 cylindres turbo devrait être renouvelé avec un gain de puissance et de couple.

Avec la première génération de l’Audi RS 3 apparue en 2011 (à la fin de la carrière de la seconde génération d’A3), avec le moteur 2.5 TFSI de 360 ch et la transmission intégrale quattro, ce modèle a su s’imposer et ouvrir la voie des véhicules compacts ultra-sportifs.

La nouvelle génération d’Audi A3 gagne en sportivité et en dynamisme, préfigurant une version RS 3 encore plus attrayante comme l’est la dernière RS 6 Avant.

Audi prévoit de présenter en 2021 la nouvelle génération de sa super sportive compacte, ayant déjà démarré les essais de roulage.

Afin de patienter, Kleber Silva a imaginer à quoi pourrait ressembler la future Audi RS 3 Sportback avec des entrées d’air plus grandes et une calandre plus sportive. Le design reprend certains aspects de la nouvelle Audi RS 6 Avant, notamment au niveau du pare-chocs arrière.

Côté moteur, le 5 cylindres turbo pourraient développer 420 ch, distribués par les 4 roues motrices. De premières photos des mulets vont faire leur apparition d’ici quelques mois permettant d’en savoir un peu plus sur son design extérieur. En attendant, voici un premier aperçu.

Photos : Kleber Silva