Mansory Cabrera – Une Lamborghini Aventador SVJ spéciale limitée à 3 exemplaires

Sous la devise « Une voiture par décennie », la Mansory Cabrera, limitée à seulement 3 exemplaires dans le monde et basée sur la Lamborghini Aventador SVJ Coupé, marque le début de plusieurs éditions spéciales à l’occasion du 30ème anniversaire de Mansory en 2020.

Le taureau de combat noir est élevé depuis plus de 500 ans. Il existe plusieurs lignées d’élevage du « Toro de Lidia », le taureau de combat espagnol, qui diffèrent les uns des autres par leurs proportions physiques et / ou leur coloration. L’une des lignées d’élevage les plus connues et les plus importantes est – outre les lignées de renommée mondiale « Gallardo » et « Miura » – la lignée appelée « Cabrera ».

Sauvage, puissant et plein de tempérament, cette lignée d’élevage s’avère être le nom parfait pour la nouvelle création de haute performance de Mansory : la « Mansory Cabrera » sur base de Lamborghini Aventador SVJ.

Même la carrosserie en carbone entièrement repensée rappelle un taureau de combat en posture d’attaque. De plus, la référence à la forme des avions furtifs confère à la Mansory Cabrera un look très recherché et attentif aux attaques. En plus de l’apparence, la technologie a également été améliorée de nombreuses façons.

Par exemple, les entrées d’air du tablier avant optimisent le flux d’air frais du radiateur. Associé à la conception avant spécialement développée, cela se traduit également par une meilleure force d’appui pour une meilleure adhérence sur la route. Sur les côtés, les jupes latérales et les passages de roues développés montrent la signature bien connue du préparateur allemand Mansory.

Et là aussi, plaisir visuel et fonctionnalité technique vont de pair. Par exemple, les nouveaux éléments en carbone ne sont pas seulement impressionnants, ils agissent également comme des ailettes d’air et fournissent de grandes quantités d’air frais à la fois au moteur V12 atmosphérique sous le nouveau capot en carbone et au système de freinage arrière.

Le double diffuseur nouvellement développé permet un flux d’air parfait sous le véhicule et le grand aileron arrière en conjonction avec la jupe arrière est responsable de la force d’appui sur l’essieu arrière. La largeur de la Mansory Cabrera est également augmentée de 4 cm par rapport à la Lamborghini Aventador SVJ Coupé.

Toutes ces améliorations aérodynamiques sont nécessaires car la Mansory Cabrera dépasse clairement les valeurs de performance de l’Aventador SVJ de série. Le puissant moteur V12 avec sa cylindrée de 6,5 litres est donc entièrement reconstruit par Mansory. Le résultat de ce processus de conversion élaboré est un gain non négligeable de performance : la puissance de base de 700 ch passe à 810 ch. Le couple maximal est désormais de 780 Nm. Avec cette préparation, la supercar passe de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes et sa vitesse de pointe est de 355 km/h.

La sonorité évolue également via un nouveau système d’échappement à quatre sorties, présentes entre les feux arrière.

Afin de transférer cette immense puissance du moteur à la route, Mansory a développé de nouvelles jantes en alliage forgées aux dimensions 9×20″ à l’avant et 13×21″ à l’arrière, chaussées de pneus Pirelli P Zero en 255/30 ZR20 à l’avant et 355/25 ZR21 à l’arrière.

Les phares à LED sont entièrement nouveaux et ont été exclusivement développés pour cette voiture. Ce système d’éclairage, qui est composé en quatre phares individuels, donne à la Mansory Cabrera une apparence dynamique qui la distingue clairement de la Lamborghini Aventador SVJ de série. Ces phares lui donne un aspect indépendant à travers les contours nouvellement dessinés et les entrées d’air élargies.

À l’intérieur – comme c’est la coutume avec toutes les personnalisations complètes proposées par Mansory – presque aucun composant n’est resté intact en étant transformé par les spécialistes de Mansory. La couleur verte « Vento Verde » choisie pour l’extérieur est également utilisée comme rappel de couleur à l’intérieur.

Décoré avec des coutures décoratives en forme de flèche et avec des applications en « carbone forgé », l’intérieur sportif et technique possède de nombreux détails.

La «Mansory Cabrera» est limitée à 3 conversions dans le monde en mettant à disposition son Aventador SVJ.

Photos : Mansory