Rétromobile 2020 – Tracteurs Lamborghini Trattori

Longtemps boudés, les tracteurs de collection intéressent de plus en plus les collectionneurs de voiture, notamment ceux en rapport à certaines marques prestigieuses comme Lamborghini. Lors du salon Rétromobile 2020, deux tracteurs Lamborghini Trattori étaient exposés dont un rare modèle Vigneron.

Histoire de Lamborghini Trattori

Après la deuxième guerre mondiale, la mécanisation de l’agriculture entraîne une forte demande de tracteurs agricoles, en Italie comme dans le reste de l’Europe.

Ferrucio Lamborghini, fils d’agriculteur aisé de la province de Ferrare en Italie, met à profit ses connaissances en mécanique en ouvrant un petit garage dans sa ville natale, et achète des matériels militaires réformés auprès de l’ARAR (Azienda Recupero Alienazione Residuati – agence gouvernementale italienne de redistribution des surplus militaires) pour construire des engins agricoles.

L’année 1951 voit la naissance du L33, premier tracteur entièrement conçu et produit en série par Lamborghini. Son moteur est en revanche un Morris 6 cylindres en ligne de 3 500 cm3. En 1955, Lamborghini présente son premier tracteur à chenille : le DL 25 C.

Au cours des années 1950, Lamborghini devient une entreprise industrielle et le 3ème constructeur italien de tracteurs. Les tracteurs sortant des ateliers Lamborghini Trattori ne sont plus des machines transformées mais sont des tracteurs 100% nouveaux.

En 1963, Ferrucio Lamborghini s’est lancé dans la production de voitures sportives afin de concurrencer Ferrari et proposer de meilleurs véhicules. Après le prototype Lamborghini 350 GTV, le premier modèle (350 GT) a été commercialisé lançant la belle lignée de la marque au taureau de combat.

En 1968 et en 1969, à la suite d’une augmentation significative des ventes, Lamborghini Trattori adopte une nouvelle stratégie visant à améliorer aussi bien la qualité technique des tracteurs que le volume de production. Les tracteurs Lamborghini sont les premiers en Italie à être équipés d’une boîte de vitesses synchronisée en série et la gamme s’enrichit des modèles de grande puissance comme le R 480.

En 1973, Lamborghini intègre le groupe SAME, autre grand constructeur de tracteurs italien. Le développement et la production des tracteurs Lamborghini ont continué jusqu’à aujourd’hui.

Lamborghini 2R de 1962

Le Lamborghini 2R est un tracteur de taille moyenne propulsé par un moteur diesel à trois cylindres refroidi par air de 2193 cm3, produisant 39 ch via une boîte de vitesses manuelle à quatre rapports complétée d’un réducteur permettant une double gamme de démultiplications. Ce modèle est une évolution du 1R qui est assez similaire, avec 1 cylindre supplémentaire et une puissance plus importante. La peinture bi-ton orange/bleu est typique des tracteurs Lamborghini de cette époque. Il faisait partie à l’époque des tracteurs haut de gamme du marché.

Lamborghini R340 Vigneron de 1968

Le tracteur Lamborghini R340 est motorisé par un 3 cylindres de 40 ch. Différents modèles ont été produits selon les besoins des clients. La version vigneron est très étroite, permettant de rouler entre les vignes et de ne pas les abîmer.

Photos : 4Legend.com