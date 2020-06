Les avantages à passer par un mandataire auto

L’achat d’une voiture, dont une Audi, est un objectif que nous sommes nombreux à avoir. Si ce projet est commun à un grand nombre de personnes, il est très souvent repoussé à cause d’une donnée importante, le coût du véhicule. En effet, les frais d’acquisition d’un véhicule peuvent se révéler particulièrement élevés. Cependant, il existe bel et bien une solution qui permet de bénéficier de prix étudiés : passer par un mandataire auto. La raison du recours à un tel prestataire est-elle uniquement économique ? Quels autres avantages peut-on en tirer ? Le point sur la question.

Contacter un mandataire auto pour de meilleurs prix

Si un intérêt croissant est porté aux mandataires automobiles comme club-auto.com, c’est principalement pour leur capacité à proposer des prix attractifs aussi bien pour les voitures neuves que d’occasion. C’est l’argument principal qui explique le succès de cette formule auprès de nombreux acheteurs. Si les pistes pour acheter une voiture sont nombreuses, soit chez un concessionnaire, soit chez un particulier ou un distributeur, le mandataire auto se présente comme une alternative souvent bien plus intéressante. En tant que véritable professionnel de la vente automobile, il a une parfaite maîtrise des circuits d’approvisionnement. En clair, il s’appuie sur un partenariat avec des concessionnaires, ou des constructeurs auto auprès desquels, il réalise des achats en gros de véhicules. Ce faisant, il arrive à obtenir d’importantes réductions sur l’ensemble des lots qu’il commande.

Ainsi, même après paiement des différentes taxes et impôts, il propose toujours un prix de revient relativement bas. Il convient de préciser que le mandataire auto ne se fournit pas qu’au niveau local. Il importe également les voitures de différents pays membres de l’Union européenne comme l’Espagne, l’Allemagne, la République Tchèque, l’Italie ou la Belgique. Il profite de l’attractivité des prix de plusieurs marques et modèles de voiture dans ces pays pour être en mesure de proposer des tarifs discount. Cette logique d’achat est un avantage pour l’acheteur qui souhaite acquérir une voiture en France. Ce dernier peut espérer des remises exceptionnelles montant parfois jusqu’à 40 % ou plus.

La garantie de la qualité

Arriver à concilier qualité et prix bas n’est plus forcément un tour de force quand vous vous adressez à un mandataire auto. Puisque ses achats sont réalisés directement chez les constructeurs ou auprès des concessionnaires, il a accès à des voitures dont la qualité ne souffre d’aucun défaut. Même quand les approvisionnements proviennent de stocks invendus, les véhicules concernés sont toujours en excellent état. Ils subissent par ailleurs, un contrôle technique et mécanique avant d’être mis en vente par le mandataire. Ce dernier étant souvent un partenaire de longue date des concessionnaires ou constructeurs, il s’établit entre eux une relation de confiance qui exclut tout risque de contrefaçon. Cette relation privilégiée profite par ricochet aux acheteurs qui ont, par conséquent, la garantie de disposer des meilleurs véhicules par l’entremise du mandataire auto.

L’accès à un riche catalogue

Les goûts ne se discutent pas, encore moins quand il s’agit de voitures. Afin de satisfaire leur clientèle, les mandataires automobiles disposent d’un catalogue qui s’enrichit sans cesse de nouveaux modèles. Ainsi, depuis le père de famille qui souhaite acheter une monospace pour sa famille, jusqu’au jeune couple qui désire une citadine ou un SUV, chacun a l’assurance de trouver exactement ce dont il a envie. Grâce aux multiples partenariats qu’il entretient, le mandataire est capable de garder un équilibre entre les marques ou modèles les plus demandés et les véhicules les moins vendus. Quelle que soit la marque que vous recherchez, vous pouvez être certain de la retrouver chez un mandataire auto.

Loin de se limiter aux voitures neuves, son stock comporte également des voitures d’occasion, ce qui élargit considérablement les options d’achat des clients. Pour quiconque caresse le rêve d’être l’heureux propriétaire d’un véhicule premium, le mandataire est l’allié idéal. Toujours à l’affût des dernières nouveautés, il a les ressources pour vous proposer des modèles exclusifs parfois même avant leur apparition sur le marché français.

Gagner du temps

Le parcours d’achat d’un véhicule peut se révéler particulièrement tortueux. Cela implique généralement d’éplucher les annonces en ligne ou de faire le tour des concessionnaires ou des distributeurs. Ces différentes démarches, en plus d’être chronophages, ne sont pas toujours couronnées de succès.

Heureusement vous pouvez confier ces tâches à un mandataire auto qui se fera un plaisir d’effectuer les recherches à votre place. Dans le cadre d’un achat de voiture à l’étranger, son aide est encore plus précieuse. La méconnaissance des subtilités de ce type de transactions donne plus de légitimité au courtier automobile. Ses services vont de la recherche jusqu’à la livraison du véhicule au client. Des démarches intermédiaires sont à signaler, notamment celles qui concernent l’immatriculation et la carte grise du véhicule. Au regard de ces atouts, il apparaît clairement que le mandataire auto est un interlocuteur privilégié sur lequel peuvent compter les professionnels et les particuliers.

Acheter des véhicules avec une garantie constructeur

Si certains automobilistes hésitent à s’offrir les services d’un mandataire, c’est parce qu’ils craignent que le véhicule qui leur sera vendu ne soit pas couvert par la garantie constructeur. Bien que cette idée reçue soit tenace, elle n’est nullement avérée. Légalement, il s’agit d’une obligation découlant des termes du règlement 1400/2002 publié le 31 juillet 2002 par la Commission et qui précise au paragraphe 3 de l’article 81, le devoir qu’a le mandataire auto de fournir une garantie qui reste valide dans les différents pays de l’Union Européenne.

Il est conseillé pour tout achat de véhicule neuf (en savoir plus ici) de vérifier l’existence d’une garantie constructeur. Il est important de relever que la garantie a une durée décomptée dès que l’immatriculation du véhicule est effective. Si le mandataire propose des voitures déjà immatriculées, il devra donc vous communiquer le délai restant. Dans un souci d’équilibre, il n’est pas rare que l’acheteur bénéficie d’une extension de garantie. Avant de conclure une vente avec un mandataire auto, ne craignez pas de négocier, car cela peut vous faire économiser encore plus, même si la remise initiale était conséquente.

Photos : 4Legend.com