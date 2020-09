Les futures Audi RS seront à technologie hybride rechargeable

C’est la fin d’une belle époque où les gros moteurs (V8, V10, V12) essence étaient rois. Une page se tourne avec l’arrivée massive des véhicules électriques mais aussi hybrides rechargeables. Les normes anti-pollution, notamment en Europe, sont de plus en plus strictes et continueront dans cette voie. Cela oblige les constructeurs automobiles de véhicules sportifs comme Audi Sport avec ses modèles RS de passer par des modèles hybrides rechargeables.

En 2020, Audi a lancé un grand nombre de variantes hybrides rechargeables de ses modèles Q5, A6, A7, Q7 et A8. Cela s’explique par les réglementations sur les émissions plus strictes sur le vieux continent.

Bien que l’hybridation légère soit arrivée sur les derniers modèles RS comme sur le RS 6 Avant via la technologie 48 Volts, le moteur électrique est encore absent des véhicules d’Audi Sport. Cela va désormais changer dans un futur pas trop éloigné, provoquant des débats passionnés des défenseurs et des détracteurs de ce type de motorisation.

Ekkehard Kleindienst, responsable de la communication produit et technologie chez Audi, a déclaré dans une interview accordée au média australien Motoring : « Ce sont vraiment des modèles RS nés et élevés … avec un groupe motopropulseur hybride rechargeable. »

Kleindienst poursuit : « Et avec cela, nous pouvons bien sûr augmenter l’efficience, mais aussi offrir au client une expérience de conduite tout à fait nouvelle – à savoir une combinaison d’un moteur électrique et d’un moteur à combustion. C’est aussi l’attrait émotionnel du moteur à combustion, tout en étant bien sûr assez cohérent dans la poursuite de notre stratégie d’électrification. »

Photos : 4Legend.com