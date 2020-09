Audi montre son engagement en faveur de la diversité lors du Christopher Street Day à Ingolstadt

Les membres dévoués du réseau d’employés Audi queer@audi ont participé cette année encore au Christopher Street Day (CSD) à Ingolstadt, sa seconde édition. À la suite d’un événement de lancement au Reduit Tilly le samedi 12 septembre, le CSD de cette année a culminé avec un rassemblement sur la place Theaterplatz d’Ingolstadt le 13 septembre.

En raison du coronavirus, il y a eu un rassemblement permanent au lieu du cortège traditionnel. Le réseau queer@audi milite pour une plus grande visibilité de la communauté LGBT au sein du constructeur aux quatre anneaux depuis 2017. Le terme «queer» signifie la diversité des orientations sexuelles et des identités de genre qui s’écartent de la norme de genre hétérosexuel. Antonia Wadé du Management de la diversité chez AUDI AG explique : « Briser les préjugés et pratiquer l’ouverture – c’est notre message. Un environnement de travail positif et ouvert à la queerness devrait être désormais une évidence. Nous voulons que cela soit clair. »

L’événement s’est déroulé sous les auspices du maire Christian Scharpf et était soumis à des concepts stricts de sécurité et d’hygiène : tous les participants devaient porter un masque facial et observer la distanciation sociale.

Photos : Audi