Un chronomètre fait main dans la nouvelle Porsche Panamera et au poignet

Porsche Design prend son envol avec la nouvelle Porsche Panamera : pour les amateurs de performance, l’indispensable Pack Sport Chrono est étendu pour y inclure pour la première fois une montre exclusive de Porsche Design, avec laquelle vous pouvez garder un œil sur votre record personnel à chaque seconde. La montre exclusive a un cadran en métal de haute qualité, des index en céramique et des aiguilles faites à la main. Grâce à une technologie d’éclairage spécialement développée pour l’occasion, l’heure est affichée dans le style du chronomètre de bracelet fait main haut de gamme et offre une lisibilité optimale même dans de mauvaises conditions d’éclairage et dans l’obscurité. En plus de la variante Porsche Design de Sport Chrono pour le véhicule, la société présente également la nouvelle collection de montres-bracelets Sport Chrono.

La nouvelle ligne, qui comprend un chronographe et trois modèles à trois aiguilles avec trotteuse, combine les caractéristiques classiques en matière de conception, de matériaux et de performances propres à la construction de voitures de sport. Le chronographe automatique est alimenté par le calibre maison Porsche Design certifié COSC WERK 01.100, tandis que les trois variantes de la Sport Chrono Subsecond sont équipées du nouveau calibre Porsche Design développé en interne WERK 03.200. Également ennobli par un certificat de chronomètre, le mécanisme automatique affiche bien en évidence la trotteuse à six heures, exactement comme sur le tableau de bord de la voiture de sport. Ainsi, Porsche Design souligne une fois de plus son savoir-faire horloger et offre aux clients et amis de la marque Porsche la possibilité de porter un élément de leur voiture de sport au poignet.

Retour aux sources

Au début, il y avait la voiture de sport. Du moins, pour ce qui est de l’histoire de la création du Chronographe I de Porsche Design. Inspirée des instruments fonctionnels du cockpit de la Porsche 911, cette montre emblématique a rapidement connu un succès mondial lors de ses débuts en 1972. Légendaire et toujours à la pointe du style à ce jour, le cadran noir mat, réduit à l’essentiel, avec ses simples index et ses aiguilles blanches, permet une lisibilité optimale à tout moment et sous n’importe quel angle. La trotteuse centrale rouge du compte-tours a également été transférée du cockpit au poignet. Le design réduit était tout sauf un gadget esthétique, mais bien plutôt la conséquence logique du principe de conception suprême : le fait qu’un design harmonieux résulte de la fonction sous-jacente, credo du professeur Ferdinand Alexander Porsche.

Pack Porsche Sport Chrono : Facile à lire, à chaque seconde

Lors de la présentation de la légendaire Porsche 911, les instruments du tableau de bord comprenaient une montre électrique parmi les 5 emplacements des instruments. Dès le début des années 2000, Porsche a ajouté un instrument supplémentaire central à la gamme, qui a été placé bien en vue au milieu. Cela a initialement permis l’affichage des temps au tour et a été continuellement développé ; des fonctions de contrôle pour les composants du moteur et du châssis ainsi que le système d’échappement ont été ajoutés par la suite. Dans le cas du « Sport Chrono Package », il ne s’agissait pas d’une montre classique à 3 aiguilles, mais d’un instrument avec un affichage numérique et une seule aiguille. L’idée de combiner un instrument parfaitement lisible pour afficher l’heure dans le style d’un chronomètre de poignet de haute qualité avec une voiture de sport est devenue réalité avec le nouveau Pack Sport Chrono avec montre Porsche Design Sub Second. Disponible pour la première fois dans les nouveaux modèles Porsche Panamera, il s’agit d’une montre à propulsion électrique. Elle est fabriquée en usine avec un cadran en métal de haute qualité à meulage radial, des index en céramique avec revêtement Superluminova et des aiguilles métalliques. Combiné à une technologie d’éclairage incidente spécialement développée, cela crée dans le véhicule l’effet exact que les clients attendent et apprécient des montres Porsche Design. Facile à lire, sous tous les angles, à chaque seconde.

Porsche Design Sport Chrono Sub Second : une trotteuse vraiment lisible

Le lancement du Pack Sport Chrono étendu s’accompagne de la présentation de la nouvelle collection de montres-bracelets Sport Chrono, composée d’un chronographe et de trois « modèles à trois aiguilles » avec une trotteuse à six heures. Les modèles Sport Chrono Sub Second sont animés par le calibre Porsche Design nouvellement développé en interne WERK 03.200 avec certification COSC. Dans les combinaisons de couleurs Titane & Noir, Titane & Bleu ou Titane & Marron, ils séduisent non seulement par leur design élégant et réduit, mais également par le boîtier en titane typique de Porsche Design, étanche jusqu’à 100 mètres, extrêmement confortable à porter, extrêmement robuste et particulièrement léger. Il en va de même pour le chronographe automatique à calibre Porsche Design WERK 01.100. Contrairement aux modèles de chronomètres Sub Second, qui sont équipés d’un fond de boîtier fermé, celui-ci a un fond en verre saphir. Le design de haute qualité et le remontoir avec l’icône P apparaissent à l’arrière. Le verre saphir sept fois antireflet avec revêtement résistant, le bracelet de haute qualité en véritable cuir intérieur Porsche et la boucle déployante en titane avec boutons-poussoirs de sécurité sont autant d’autres caractéristiques classiques de la gamme Porsche Design.

Les modèles de la nouvelle collection de montres-bracelets Sport Chrono de Porsche Design sont disponibles à partir de septembre 2020 au prix de 4 450 euros dans les magasins Porsche Design, dans les magasins spécialisés et en ligne sur www.porsche-design.com.

Photos : Porsche