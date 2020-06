Livre « Bugatti Blue – Prescott and the Spirit of Bugatti » de Lance Cole

L’éditeur britannique Pen & Sword Transport s’est allié à Lance Cole afin de proposer depuis 2019 un livre dédié aux anciens modèles de la marque Bugatti, photographiés au Royaume-Uni dans le temple local de Bugatti à Prescott, siège du mythique club de passionnés et propriétaires de Bugatti d’avant-guerre : le Bugatti Owners Club. Le livre « Bugatti Blue – Prescott and the Spirit of Bugatti » met en avant de nombreux modèles bleus de Bugatti au sein de la course de côte de Prescot mais aussi d’autres modèles d’avant-guerre.

Un hommage aux Bugatti et aux voitures d’avant-guerre

Les Britanniques sont de grands passionnés de voitures et cela se ressent chez eux mais également dans d’autres pays via des évènements comme Le Mans Classic ou les 24 Heures du Mans. La qualité de leur véhicule de collection est surprenant, roulant par tout temps et sur de longues distances.

Depuis de nombreuses décennies, la Bugatti a une place particulière en Angleterre, notamment au Prescott Hill-Climb dans le Gloucestershire. Ce lieu mythique est l’endroit où cette relation a atteint ses points forts au fil des décennies.

Les vieux modèles Bugatti sont très nombreux au Royaume-Uni et c’est d’ailleurs le plus important club Bugatti qui y représente l’histoire de la marque via le Bugatti Owners Club.

L’auteur Lance Cole est un spécialiste des voitures anciennes, issu d’une formation en design industriel et en style automobile. Il a remporté le prix Sir William Lyons en 1983. Sa carrière dans l’automobile, l’aviation et d’autres genres d’écriture a duré 30 ans, avec plus de 100 articles, plus d’une douzaine de livres et de nombreuses émissions à son actif. Il a entrepris des travaux de design et de développement pour de grands constructeurs automobiles, possède des voitures anciennes depuis l’âge de dix-huit ans. Lance Cole s’est intéressé à l’univers des Bugatti anciennes et notamment un lieu chargé d’histoire : Prescott, siège du club anglais de passionnés et propriétaires de Bugatti.

La Prescott Speed Hill Climb est une course de côte ayant lieu chaque année dans le Gloucestershire, en Angleterre. La piste appartient au Bugatti Owners Club, ayant célébré ses 90 ans en 2019 et les 80 ans de présence du club à Prescott en 2018.

Dans ce livre, l’auteur met en avant une collection de 200 photographies de nombreux modèles de la marque de Molsheim, capturés à Prescott sur la piste et en statique. Leurs propriétaires et leurs pilotes sont aussi présenté, offrant à cet ouvrage une proximité conviviale avec le lecteur.

Cet endroit connu par tous les bugattistes est devenu légendaire. C’est un lieu de rassemblement annuel permettant d’échanger avec de nombreux propriétaires et passionnés du monde entier.

Le livre « Bugatti Blue – Prescott and the Spirit of Bugatti » édité par le spécialiste anglais – essentiellement constitué de photos – est organisé en 4 chapitres : le lieu de Prescott, les anciennes et les dernières (dont la Chiron), la magie de Bugatti, différents véhicules vintage.

Avis

Ce livre très intéressant par la qualité et la diversité de ces nombreuses photos est avant-tout dédié au plaisir des yeux et non pour apprendre sur des modèles Bugatti ou son histoire. Il est dédié au Bugatti Owners Club et à son siège de Prescott chargé d’histoire.

L’auteur Lance Cole offre peu de texte, qui reste concis, appuyé par des experts Bugatti.

Le livre « Bugatti Blue – Prescott and the Spirit of Bugatti » édité par la spécialiste Pen & Sword Transport permet au lecteur de passer un agréable moment à feuilleter un recueil de photos présentant un grand nombre de modèles différents, de la Type 13 Brescia à la Typ 49 en passant par la Type 35. Un chapitre complet présente de nombreuses voitures ayant roulé à Prescott comme des MG, Citroën, Amilcar, Fiat, Sunbeam, Vauxhall, BMW, Morgan, Salmson, …

Caractéristiques

192 pages

200 photos

Auteur : Lance Cole

Dimensions : 29,7 x 25,6 x 1,8 cm

Langues : Anglais

Publication : Janvier 2019

Éditeur : Pen & Sword Transport

ISBN : 978-1-526-73475-4

Prix : £35 / 38,99 euros TTC

Photos : 4Legend.com