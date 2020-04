L’éditeur britannique Veloce Publishing a publié un nouveau livre : : « Cranswick on Porsche – A modern interpretation of the Porsche story » de Marc Cranswick. Ce dernier traite l’histoire du constructeur automobile Porsche d’une autre manière, de la 356 à la 911 type 993 en passant par les modèles Transaxle (924, 944 et 928).



L’histoire Porsche présentée différemment

L’histoire de Porsche remonte à plus d’un siècle, bien avant la création du constructeur automobile sportif en 1948 et le premier modèle, la Porsche 356 Nr.1 Roadster. Un homme fut à l’origine de toute cela : le Dr Ferdinand Porsche.

Ce livre est découpé en 8 chapitres présentant différentes générations de véhicules issus de Gmünd et Ztuttgart-Zuffenhausen. La rétrospective Porsche débute avec la 356, basée sur la VW Coccinnelle. Ce modèle permet l’entrée en compétition du constructeur et ses premières victoires en courses d’endurance comme les 24 Heures du Mans avec une première victoire en 1950.

Le second chapitre s’intéresse à l’évolution de la gamme 356 et l’apparition de dérivés sportifs comme la 550 Spyder.

En 1964, le constructeur allemand a pris une nouvelle voie en commercialisant la Porsche 911 qui a gagné son titre d’icône automobile. Le troisième chapitre présente la première génération de 911 de 1964 à 1969 avec son légendaire moteur Flat 6 dont la puissance évolue au fil du temps.

Après les modèles de série, des versions de course de la 911 sont rapidement apparues et certaines déclinaisons sportives sont apparues dans les années 1970. Le chapitre 4 traite de cette période avec la présentation de différents véhicules emblématiques.

Le 5ème chapitre présente l’ère du Turbo qui a propulsé Porsche dans le domaine des constructeurs sportifs et a permis un grand nombre de victoires en courses internationales automobiles.

Les années 1970 sont connues pour être une période hippie, se ressentant dans certains intérieurs Porsche comme dans les 928 et 911. C’est aussi une période importante pour le constructeur qui a dominé les 24 Heures du Mans avec ses 917 puis dans les années 1980 avec les 956 et 962. Le Chapitre 6 présentent ces deux décennies, mettant également en avant l’engagement sportif de 928 et la participation de Porsche en rallye, notamment au Dakar avec la 959.

Le 7ème chapitre est consacré à la 911 type 964 qui a marqué son époque, avec de nouvelles déclinaisons en faible quantité comme la 911 Speedster ou la 911 Carrera RS. C’est aussi l’apparition des 4 roues motrices sur une 911. Certains modèles de la 993 sont aussi présentés.

Le dernier gros chapitre est dédié à la Porsche 911 type 993, principalement autour des modèles Turbo et Turbo S. Certains modèles préparés comme la 928 par Strosek sont aussi présentés, contrastant avec le constructeur RUF et ses réinterprétations notamment modernes (CTR & SCR). C’est aussi le chapitre de la fin de l’ère des Porsche air cooled avec l’arrivée de la 996 et notamment des modèles 911 GT1 de route et de course remettant Porsche sur le devant de la scène sportive en courses d’endurance.

Les huit autres chapitres s’intéressent à quelques thématiques autour de l’univers Porsche : listes des sources et des références pour les informations du livre, spécifications de certains modèles, modèles spéciaux basés sur des VW/Porsche comme Apal et Devin, association entre Audi et Porsche, ère Transaxle, art autour de Porsche, 912 E modernisée, 911 rallycross, …

L’auteur, Marc Cranswick, s’intéresse depuis longtemps à l’automobile et à la mécanique, donnant lieu à différents ouvrages de qualité sur différentes marques automobiles américaines, japonaises et européennes. Au fil du temps, il a su se réer une solide réputation, notamment outre-Atlantique sur des modèles américains.

Avec ce nouveau livre, il s’attaque l’histoire de la marque Porsche, que cela soit sur les modèles de série et les voitures de course.

Avis

Ce nouvel ouvrage en anglais sur la marque au cheval cabré de Stuttgart présente d’une façon différente une grande partie de l’histoire du constructeur automobile. Marc Cranswick innove et transporte le lecteur dans l’évolution de la marque Porsche à travers les différentes époques.

Les photos et les illustrations sont parfois inédites et originales, avec notamment certains préparateurs, notamment dans les années 1980.

Les informations sont assez claires et bien synthétisées, permettant de découvrir quelques anecdotes et nouvelles données sur le passé de la marque, notamment sportif. La préface de Alois Ruf Jr est sympathique et résume l’histoire et l’amour de Ruf pour ce constructeur devenu légendaire.

Le livre est d’excellente qualité avec une belle impression des pages comme c’est l’habitude chez Veloce Publishing. La forme assez réduite du livre permet de le ranger facilement dans sa bibliothèque.

Ce livre est disponible auprès de Veloce Publishing et chez certains revendeurs spécialisés.

Caractéristiques

240 pages

303 photos

Auteur : Marc Cranswick

Dimensions : 21,3 x 25,6 x 2,3 cm

Langue : Anglais

Publication : Février 2020

Éditeur : Veloce Publishing

ISBN : 978-1787114838

Prix : 40 £ TTC (environ 45,52 euros TTC)

Photos : 4Legend.com