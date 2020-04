Porsche 928 Speedster – Un massacre!

Si vous aimez les voitures exotiques, vous allez être servis avec cette Porsche 928 Speedster qui relève plus de la catastrophe que de l’art. Cette 928 de première génération a totalement été massacrée afin de la transformer en Speedster. Pour environ 2 750 euros, elle est à vous dans l’état.

La Porsche 928 est une superbe GT taillée pour faire de la route dans le plus grand confort. Hormis le concept Porsche 928 Cabriolet et malgré certaines transformations comme celles de Carelli Design, elle n’a jamais été produite en version découvrable.

Pourtant, certains se sont tentés à la transformer en cabriolet voire pour ce modèle en Speedster. Le travail est assez bâclé avec des éléments ajoutés et une peinture rouge faite à l’arrache.

Le design de l’ensemble est assez horrible et le pire est au niveau des feux arrière. Ce véhicule n’a pas de capote et cela se ressent à l’intérieur.

La rouille a commencé à s’installer à différents endroits de la 928. Malgré la précision du vendeur que le moteur V8 et la transmission automatique du véhicule sont en bon état de marche et qu’une nouvelle pompe à eau soit nécessaire, on peut douter de l’état.

Le vendeur l’ayant mise en vente sur le site Craiglist en demande 3 000 dollars, ce qui est peu pour une 928 habituellement côté plus de 15 000 euros. Certes c’est peu mais quand on voit l’état de la voiture, cela fait beaucoup pour une voiture défigurée.

Photos : DR