Nous démarrons l’année 2020 en vous présentant un nouveau livre en anglais et en édition limitée – 356 exemplaires numérotés – qui va enthousiasmer les passionnés de modèles Porsche et notamment de la 356 : « The ultimate book of the Porsche 356 » de Brian Long et édité par le spécialiste anglais Veloce Publishing.

Un livre de référence sur la Porsche 356

Après avoir publié fin 2016 un livre de référence sur la Porsche 911, l’éditeur britannique Veloce Publishing remet le couvert, cette fois-ci avec la Porsche 356.

Le livre « The ultimate book of the Porsche 356 » est une nouvelle édition luxueuse limitée et numérotée individuellement avec un étui permettant de ranger le livre pour éviter de l’abîmer. La couverture du livre (sous la couverture flottante) est en cuir blanc de toute beauté, donnant un côté exclusif à l’oeuvre de Brian Long. Seulement 356 exemplaires sont proposés par l’éditeur et il est possible de choisir son numéro dans la liste des numéros restants.

La Porsche 356 est la première voiture de série fabriquée par Porsche de 1948 à 1966. Le livre écrit par le spécialiste Brian Long, déjà auteur de plus de 80 ouvrages automobiles et notamment Porsche, raconte l’histoire complète et fascinante de toutes les versions de la Porsche 356 (même certains modèles et dérivés méconnus) et de toutes les voitures de course et de rallye qui en sont issue. Le prototype Porsche 356 Nr.1 Roadster de 1948 y est également présenté en détail.

De superbes photographies en couleur et en noir & blanc présentent de nombreux modèles mais aussi différentes configurations, Porsche ayant déjà offert à cette époque un grand choix d’options de couleurs, de garnitures et de motorisations.

Le livre est divisé en 6 grands chapitres :

La naissance de la légende

Les premières Porsche construites à Gmünd

Les premières Porsche construites à Stuttgart notamment via Reutter (les 356 Pre A)

Les 356 A

Les 355 B

Les derniers modèles via les 356 C, l’engagement en compétition et les études pour le futur modèle (la 911)

La fin du livre est consacré à des détails et données techniques via 3 parties présentant tous les modèles de chaque année, les spécifications de tous les moteurs (avec leurs années de production) et enfin les numéros de châssis et les chiffres de production des voitures.

Toutes ces informations, données techniques et photos font de ce livre un ouvrage de référence sur l’histoire et l’évolution de la Porsche 356, fabriquée à Gmünd puis à Stuttgart à un total de 76 313 exemplaires.

Un livre passionnant

De nombreux livres existent sur la Porsche 356 mais ils ne sont pas aussi complets que celui-ci. En lisant ce livre très intéressant, j’ai découvert de nouvelles informations et photos qui ne sont pas présentes dans d’autres ouvrages dédiés à la 356. Juste pour cela, ce livre fantastique vaut le coup.

Certes son prix est élevé (303 euros), mais l’exclusivité (seulement 356 exemplaires numérotés), sa qualité et son contenu justifient ce tarif. C’est un livre collector à avoir dans sa bibliothèque pour tout propriétaire de Porsche 356 mais aussi passionné d’automobile et du constructeur de Stuttgart-Zuffenhausen.

L’auteur maîtrise une nouvelle fois parfaitement son sujet (c’est son troisième livre sur la 356) et apporte ses connaissances pour que le lecteur puisse toujours en apprendre plus. Son style d’écriture est très agréable à la lecture et s’adresse à un public large, n’ayant pas forcément des connaissances approfondies sur l’univers et les technologies Porsche. Les aspects mécaniques sont d’ailleurs brillamment illustrés de dessins techniques d’époque.

Ce livre est uniquement disponible auprès de Veloce Publishing où vous pourrez choisir le numéro de votre livre (ne tardez pas, un certain nombre ayant été déjà été vendu).

Caractéristiques

256 pages

545 photos

Auteur : Brian Long

Dimensions : 26 x 25,8 x 2,8 cm

Langue : Anglais

Publication : Novembre 2019

Éditeur : Veloce Publishing

ISBN : 978-1-787112-13-1

Prix : 356 £ TTC (environ 303 euros TTC)

Photos : 4Legend.com