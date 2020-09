Manhart TR 850 – Une Porsche 911 Turbo S bestiale de 850 ch et 1 090 Nm

La Porsche 911 Turbo S type 991.2 a toujours la cote malgré la sortie en 2020 de la nouvelle version type 992. Les prix des anciens modèles commencent à être plus attractifs, une opportunité pour ceux recherchant une voiture puissante, restant désirable. Le préparateur allemand Manhart a compris cet intérêt et propose sa version boostée à 850 ch (634 kW) et 1 090 Nm : la Manhart TR 850.

La Porsche 911 Turbo est la sportive par excellence, devenue un mythe au fil des décennies. Après sa première version «TR 700» basée sur une 911 Turbo type 991.2, les spécialistes de Manhart ont développé la «TR 850» sur base de Porsche 911 Turbo S de la série 991.2. Toute la puissance et le couple sont transmis à la route via les quatre roues motrices de série.

Afin de générer cette explosion de puissance d’environ 270 ch et 390/340 Nm par rapport au véhicule de série (580 ch, 700 Nm / 750 Nm via l’Overboost en association avec le Pack Sport Chrono), les techniciens de Manhart ont préparé le moteur boxer biturbo de 3,8 litres. Les deux turbocompresseurs VTG ont été optimisés pour une plus grande efficacité de charge. Un intercooler Manhart de CSF, ainsi qu’un système d’admission en aluminium IPD, y compris un filtre à air sport BMC sont utilisés pour augmenter encore l’efficacité de la suralimentation et perfectionner l’alimentation en air frais.

Le souffle chaud du moteur 6 cylindres à plat s’échappe via un nouveau système d’échappement, avec des tuyaux de descente Manhart (sans TÜV / uniquement pour l’exportation, sans catalyseur ou en option avec 200 cellules) et des silencieux arrière Manhart en acier inoxydable avec commande de soupapes. Cette combinaison réduit non seulement considérablement la contre-pression d’échappement dans le système d’échappement, permettant aux deux turbocompresseurs de respirer librement et de développer encore plus leur pression de suralimentation, mais donne également à la Manhart TR 850 un son beaucoup plus distinctif et puissant par rapport au son comparativement restreint de la 911 Turbo de série. Une reprogrammation ultérieure du calculateur moteur afin d’exploiter le potentiel de puissance offert est une évidence. Afin de pouvoir gérer efficacement la puissance et de manière fiable, la transmission à double embrayage PDK a été mise à niveau avec des embrayages plus résilients et une optimisation logicielle.

Le résultat est impressionnant : 0 à 100 km/h en seulement 2,4 secondes, 0 à 200 km/h en à peine 4,9 secondes, vitesse maximale de 330 km/h.

Afin de pouvoir transférer sa puissance sur l’asphalte avec un minimum de perte, Manhart propose des jantes (à fixation centrale & à rayons multiples) Levella LVL 1.1 noires brillantes (en 9×21 à l’avant) et (en 12×21 pouces à l’arrière), chaussées de pneus UHP Michelin Pilot Sport 4 S de 255/30 ZR21 à l’avant et 325/25 ZR21 sur l’essieu arrière. Ces jantes reprennent la couleur de la voiture avec leurs bandes décoratives jaunes.

La Manhart TR 850 adopte un design dynamique en noir mat sur sa carrosserie jaune. Les ressorts H&R réduisent la garde au sol de 30 millimètres, abaissant la gravité de la voiture de sport et garantissant une maniabilité encore plus précise.

En option, Manhart Performance propose des améliorations configurables individuellement du système de freinage ainsi que du style extérieur et intérieur de la TR 850.

Le prix de cette préparation est de 27 186,89 euros.

Photos : Manhart