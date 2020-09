Porsche Digital ouvre un site en Croatie

Porsche Digital ouvre un nouveau site en Croatie, élargissant ainsi son réseau mondial d’innovation. Dans la capitale Zagreb, l’unité numérique de Porsche AG travaille actuellement sur de nouveaux modèles commerciaux numériques avec l’entreprise technologique croate Infinum au sein de sa joint-venture. L’objectif principal de la coopération est l’expansion constante des offres clients en ligne existantes et la réalisation de nouveaux services.

« Nous voulons exploiter activement les opportunités de la numérisation et avons donc besoin d’un réseau transnational dans lequel les équipes échangent et s’inspirent mutuellement », déclare Stefan Zerweck, directeur général de Porsche Digital. « Avec le nouveau site de Zagreb, nous avons franchi une nouvelle étape et avec Infinum un partenaire solide à nos côtés. »

Zagreb est l’un des centres d’innovation émergents les plus prometteurs d’Europe. Surtout grâce à la plus grande université du pays axée sur l’informatique et les sciences naturelles, la métropole dispose d’un bassin de talents diversifié de la scène de la technologie et du développement. D’ici fin 2020, une trentaine de salariés devraient travailler dans les locaux du centre-ville. L’emplacement doit être considérablement agrandi dans les années à venir.

Photos : Porsche